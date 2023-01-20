Немає зв'язку між наданням Україні танків зі США та Німеччини - глава Пентагону

Глава Пентагону Ллойд Остін після зустрічі у форматі “Рамштайн” у Німеччині заперечив будь-який зв'язок між наданням Україні американських та німецьких танків. На питання журналістів, чи США мали б надати Україні кілька танків, аби лише розблокування рішення Німеччини щодо “Леопардів 2”, Ллойд Остін відповів:

“Немає зв'язку між наданням “Абрамсів” та “Леопардів”, тому термін “розблокування” не є питанням”, - сказав міністр оборони США, додавши, що міністр оборони Німеччини Пісторіус також погоджується, що рішення Вашингтона та Берліна щодо надання Україні танків не є взаємопов'язаними.

На питання, чи Німеччина робить достатньо в допомозі Україні, Ллойд Остін відповів: “Так, але ми всі можемо робити більше”.

Навіть без німецьких танків, але з оголошеним нині пакетом об'єднаної допомоги, Україна має шанси досягти успіху на полі бою, вважає міністр оборони США. За його словами, американські бойові машини Stryker і бронемашини Bradley, які відправляються в Україну вперше, нададуть ЗСУ нові можливості в цій війні.

У нас є період можливостей від зараз і до весни (коли там вони планують операцію з контрнаступу), і це небагато часу, і ми маємо зібрати всі правильні потужності, які ми та деякі наші партнери запропонували надати

Ллойд Остін: “Німецький міністр оборони заявив, що вони не ухвалили рішення щодо надання танків "Леопард 2". На чому ми зараз зосереджуємо увагу, це щоб Україна мала необхідні потужності, аби досягти успіху вже зараз. У нас є період можливостей від зараз і до весни (коли там вони планують операцію з контрнаступу), і це небагато часу, і ми маємо зібрати всі правильні потужності, які ми та деякі наші партнери запропонували надати”.

Остін додав, що не має наразі оголошень про надання Україні американських танків “Абрамс М1”.

“Ми наполегливо працюємо, щоб задовольнити українську потребу в танках та іншому броньованому транспорті. Велика Британія оголосила про намір надати Україні значну кількість танків “Челленджер 2”, і це будуть перші важкі танки західного виробництва в Україні. Я вітаю наших британських союзників з ухваленням цього рішення”, - зазначив міністр оборони США.

На питання, чи США розчаровані позицією Німеччини, глава Пентагону відповів: “Мова йде не лише про одну платформу (озброєння - ред.). Наша мета - і думаю ми в цьому були досить успішними - надати потужності Україні, яких вона потребує, щоб досягти успіху у близькій перспективі. … “Я думаю, це буде дуже потужний пакет допомоги, який ми зібрали. Якщо його правильно застосувати, це допоможе їм досягти успіху. І ми робимо все необхідне, щоб вони змогли правильно це використати.

“Це об'єднані збройні зусилля, які, я щиро вірю, нададуть їм можливості для успіху, - сказав Остін. - Я справді переконаний, що він допоможе українцям досягти успіху попереду”.

На зустрічі у форматі “Рамштайн” у Німеччини у п'ятницю, 20 січня, зібралися міністри оборони та представники оборонних відомства із 54 країн світу. Низка країн оголосила про великі пакети допомоги України. Зокрема, представники Естонії, Великої Британії, Польщі, Латвії, Литви, Данії, Чехії, Нідерландів та Словаччини погодились спільно домагатися передачі Україні танків, важкої артилерії, засобів ППО, боєприпасів та бойових машин.

США, Велика Британія, Фінляндія, Німеччина, Естонія - серед країн, що оголосили великі пакети нової оборонної допомоги для України. Останній масштабний пакет допомоги Україні від США загальною вартістю у 2,5 мільярда доларів вперше включає броньовані машини Stryker.