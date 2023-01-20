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Немає зв'язку між наданням Україні танків зі США та Німеччини - глава Пентагону
Глава Пентагону Ллойд Остін після зустрічі у форматі “Рамштайн” у Німеччині заперечив будь-який зв'язок між наданням Україні американських та німецьких танків. На питання журналістів, чи США мали б надати Україні кілька танків, аби лише розблокування рішення Німеччини щодо “Леопардів 2”, Ллойд Остін відповів:
“Немає зв'язку між наданням “Абрамсів” та “Леопардів”, тому термін “розблокування” не є питанням”, - сказав міністр оборони США, додавши, що міністр оборони Німеччини Пісторіус також погоджується, що рішення Вашингтона та Берліна щодо надання Україні танків не є взаємопов'язаними.
На питання, чи Німеччина робить достатньо в допомозі Україні, Ллойд Остін відповів: “Так, але ми всі можемо робити більше”.
Навіть без німецьких танків, але з оголошеним нині пакетом об'єднаної допомоги, Україна має шанси досягти успіху на полі бою, вважає міністр оборони США. За його словами, американські бойові машини Stryker і бронемашини Bradley, які відправляються в Україну вперше, нададуть ЗСУ нові можливості в цій війні.
У нас є період можливостей від зараз і до весни (коли там вони планують операцію з контрнаступу), і це небагато часу, і ми маємо зібрати всі правильні потужності, які ми та деякі наші партнери запропонували надатиЛлойд Остін
Ллойд Остін: “Німецький міністр оборони заявив, що вони не ухвалили рішення щодо надання танків "Леопард 2". На чому ми зараз зосереджуємо увагу, це щоб Україна мала необхідні потужності, аби досягти успіху вже зараз. У нас є період можливостей від зараз і до весни (коли там вони планують операцію з контрнаступу), і це небагато часу, і ми маємо зібрати всі правильні потужності, які ми та деякі наші партнери запропонували надати”.
Остін додав, що не має наразі оголошень про надання Україні американських танків “Абрамс М1”.
“Ми наполегливо працюємо, щоб задовольнити українську потребу в танках та іншому броньованому транспорті. Велика Британія оголосила про намір надати Україні значну кількість танків “Челленджер 2”, і це будуть перші важкі танки західного виробництва в Україні. Я вітаю наших британських союзників з ухваленням цього рішення”, - зазначив міністр оборони США.
На питання, чи США розчаровані позицією Німеччини, глава Пентагону відповів: “Мова йде не лише про одну платформу (озброєння - ред.). Наша мета - і думаю ми в цьому були досить успішними - надати потужності Україні, яких вона потребує, щоб досягти успіху у близькій перспективі. … “Я думаю, це буде дуже потужний пакет допомоги, який ми зібрали. Якщо його правильно застосувати, це допоможе їм досягти успіху. І ми робимо все необхідне, щоб вони змогли правильно це використати.
“Це об'єднані збройні зусилля, які, я щиро вірю, нададуть їм можливості для успіху, - сказав Остін. - Я справді переконаний, що він допоможе українцям досягти успіху попереду”.
На зустрічі у форматі “Рамштайн” у Німеччини у п'ятницю, 20 січня, зібралися міністри оборони та представники оборонних відомства із 54 країн світу. Низка країн оголосила про великі пакети допомоги України. Зокрема, представники Естонії, Великої Британії, Польщі, Латвії, Литви, Данії, Чехії, Нідерландів та Словаччини погодились спільно домагатися передачі Україні танків, важкої артилерії, засобів ППО, боєприпасів та бойових машин.
США, Велика Британія, Фінляндія, Німеччина, Естонія - серед країн, що оголосили великі пакети нової оборонної допомоги для України. Останній масштабний пакет допомоги Україні від США загальною вартістю у 2,5 мільярда доларів вперше включає броньовані машини Stryker.
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Міністр оборони Німеччини: «Треба зважувати всі «за» і «проти». Ми нічого не боїмося». Відео
«Ми нічого не боїмося. Ми просто відповідальні за наші народи в Німеччині та в Європі, і ми повинні збалансувати всі «за» і «проти», перш ніж ухвалювати такі рішення просто так. Я впевнений, що рішення буде ухвалено найближчим часом», – заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.
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Припиніть сперечатися, хто першим відправить танки, на карту поставлено майбутнє світу, закликав американський сенатор у Києві
В українській столиці з офіційним візитом перебувають сенатори США Ліндсі Грем, Річард Блументаль та Шелдон Вайтгаус, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. На зустрічі з прем'єр-міністром України вони обговорили постачання зброї Україні, фінансову допомогу, підтримку енергетики.
Чекаючи на інформацію із нинішньої зустрічі очільників оборонних відомств на базі Рамштайн, сенатор Ліндсі Грем написав у Twitter: “Адміністрації Байдена давно пора припинити недооцінювати здатність України використовувати складну зброю. Вони довели спроможність. Припиніть сварки. Надішліть танки”. Це звертання він адресував США та Німеччині.
“Путін силою зброї намагається переписати карту Європи. Весь цей час два головних союзники у НАТО сперечаються щодо того, хто першим відправить танки - а це може бути вирішальним результатом - нашим союзникам в Україні”, - пояснив сенатор.
“На карту поставлено майбутнє Європи та світу, заснованого на правилах”, - додав він. Без танків, вважає Грем, попередні зусилля зайдуть у глухий кут.
Прем'єр Денис Шмигаль подякував представниками США за фінансову та оборонну допомогу.
Як повідомляв Голос Америки, члени попередньої делегації сенаторів США до Києва були вражені рівнем аудиту використання американської військової допомоги.
Нагадаємо, сенатори Грем та Блюменталь є співавторами резолюції, яка закликає визнати Росію державою-спонсором тероризму.
Завдяки свічкам волонтери зі США заробили майже 1 млн доларів для допомоги Україні
Родина зі США виготовила і продала тисячі свічок у синьо-жовтих кольорах, а всі зароблені кошти передала на благодійність. “Українські” свічки маленької компанії з Вісконсину розкупили люди з усіх штатів Америки. Крім десятків волонтерів, над їхнім виробництвом невтомно трудилися самі власники компанії. Серед них - три покоління українських емігрантів. Тепер свічкова майстерня виготовляє ще й окопні свічки для українських військових.
У маленькій свічковій майстерні Door County Candle Company, яка розташована у штаті Вісконсин, її власниця, Крістіана Трапані, розливає синьо-жовтий віск у скляні баночки практично щодня від початку повномасштабної війни в Україні. “Це процес на 2-3 дні, щоб виготовити свічку. Спочатку ми заливаємо жовту смужку, вона має застигати щонайменше 8 годин, і далі ми додаємо синю”, - розповідає Крістіана.
Раніше в бізнесі Крістіани працювало лише шестеро осіб. Коли розпочалася війна, американка українського походження вирішила продавати жовто-сині свічки, і весь прибуток віддавати на допомогу Україні. Обсяг роботи зріс настільки, що працювати довелося всій родині Крістіани без вихідних. Допомагає, зокрема 83-річна бабуся Крістіани, Люба Деркач, українка, яка виїхала до США під час Другої світової війни.
Тато Крістіани, Юрій Горчинський, працює лікарем швидкої допомоги, але з весни теж швидко опанував свічкову справу. Увесь час після основної роботи та на вихідних він працював у свічковій майстерні. А також на допомогу почали приїжджати волонтери. "Люди з різних штатів просто хотіли допомогти. Вони приходили до нас, представилися і казали: "Що я можу зробити?" Або просто приходили цілою родиною, і ті українці, що недавно емігрували, також нам допомагали. Приїжджали люди і з Вісконсину, і з Міннесоти, і з Іллінойсу, навіть були люди, які приїхали з Каліфорнії, лише щоб нам допомагати", - розповів Юрій.
Ні Крістіана, ні її родина, не очікували такого великого попиту на свічки. “Ми вже виготовили понад 85 тисяч таких свічок менш ніж за рік, а наш бізнес зазвичай виготовляє лише 12 тисяч свічок на рік. І ми доставляли ці свічки в кожен штат США, також у Канаду”, - розповіла Крістіана.
Від продажу жовто-синіх свічок по 30 доларів за кожну Крістіані вдалося зібрати понад 850 тисяч доларів. Їх вона передала благодійному фонду “Razom for Ukraine”.
Юрій Горчинський пригадує: “Спочатку, коли почалася війна і Крістіана розпочала цей проект, ми не думали, що це буде щось масштабне. Вона хотіла передати Razom for Ukraine близько 5 тисяч доларів. А тоді це просто “вибухнуло”. Так “вибухнуло”, що 5 тис доларів передали вже давно, і вже передали значно більше”.
Зараз попит на українські свічки став трохи меншим, проте Door County Candle Company планує зібрати 1 млн доларів до річниці початку повномасштабної війни в Україні. У фонді Razom for Ukraine зізнаються - не очікували, що маленька свічкова компанія стане одним із найбільших благодійників. "Це чудова історія, яка мені дуже імпонує. Що відбулося: одна людина мала кілька свічок і подумала, можливо, я їх продам і зможу зробити внесок для України. Можливо, тисячу доларів. І люди так відреагували!" - розповіла Дора Хомяк, президентка Razom for Ukraine.
Із настанням зими волонтери вирішили передати в Україну партію окопних свічок. Крістіана кілька разів тестувала виробництво, перш ніж знайти вдалий варіант. Тепер кожна виготовлена компанією свічка у бляшаній формочці може давати щонайменше 50 годин світла. Окопні свічки також виготовили за кошт від придбаних американцями звичайних свічок. Понад 2000 свічок уже відправили до України, і планують ще, розповіла Дора Хомяк: “Вони поїдуть у гарячі точки, на передову, щоб люди, які їх потребують, мали доступ до світла, але вони також їдуть і по всій Америці. Це дає можливість людям тут підключитися до справи в Україні, це також є важливо, що свічка і світло їдуть в Україну, але духовне світло йде в Америку. Людина, яка тут купує, підключає себе до швидкої перемоги”.
На кожній свічці, яку компанія Крістіани надсилає в Україну, є рукописна записка з побажаннями від американців.
Юрій Горчинський зізнається, що читаючи записки, його родина не може стримати сліз: "Багато людей англійською пишуть, що вони з Україною, що вони моляться за Україну, і кажуть що Україна переможе, і що це буде перемогою добра над злом. Деякі записки настільки зворушливі, хочеться плакати, коли їх читаємо".
Передаючи свічки до України, Крістіана теж почувається особливо емоційною. Сама вона в Україні досі не була, але дуже хоче приїхати до місць, де народилася її бабуся, і вірить у якнайшвидшу перемогу: "Ми торкалися до цих свічок, ми виготовляли їх, і вони їдуть в Україну. Це завжди дуже емоційно - знати, що це допоможе людям. Коли я працюю над ними, я щодня плачу".
- Голос Америки
Результати «Рамштайн-8»: прес-конференція Остіна і Міллі наживо з перекладом українською
Підсумки «Рамштайн-8». Прес-конференція міністра оборони США Ллойда Остіна та голови об’єднаного комітету начальників штабів США генерала Марка Міллі за підсумками засідання Контактної групи з оборони України 20 січня. Дивіться наживо з перекладом українською в ефірі спеціального випуску програми «Брифінг Голосу Америки»:
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