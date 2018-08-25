Новий суд над Манафортом стане випробуванням для українських лобістів в США - WP

17 вересня має розпочатись судовий розгляд звинувачень проти Пола Манафорта, які стосуються його лобістської та консультативної діяльності. Очікується, що судовий розгляд триватиме три тижні. Під час розгляду, сторона обвинувачення планує надати 1500 різнх доказів у справі, пише The Washington Post.

Оцінку судового часу та перелік доказів було включено до спільного подання захисту прокурорів та захисників Манафорта до федерального суду в Вашингтоні в п'ятницю, повідомляє видання.

Суд проти Манафорта в Вашингтоні стосуватиметься його діяльності у 2006-2017 роках за які, за заявами, Манафорт отримав 30 мільйонів доларів за консультування проросійських політиків в Україні

Щойно завершився судовий розгляд звинувачень проти Манафорта у банківському шахрайстві, уникненні оподаткування та приховуванні банківських рахунків за кордоном. Присяжні суду в Александрії винесли обвинувальний вирок у 8 з 10 звинуваченнях.

Суд проти Манафорта в Вашингтоні має початись 17 вересня і стосуватиметься його діяльності протягом періоду з 2006 по 2017 роки за які, за заявами, Манафорт отримав 30 мільйонів доларів за консультування проросійських політиків в Україні.

На суді в Вашингтоні Манафорту буде висунуто сім звинувачень у змові проти США, відмиванні коштів, проведенні лобістської діяльності без відповідної реєстрації, тиску на свідків та наданні неправдивої інформації

Манафорт раніше заявляв про свою невинуватість у зв’язку з роботою на Януковича.

На суді в Вашингтоні Манафорту буде висунуто сім звинувачень у змові проти США, відмиванні коштів, проведенні лобістської діяльності без відповідної реєстрації, тиску на свідків та наданні неправдивої інформації.

Прокурори надали перелік з 1500 доказів, що можуть бути використані. Хоча докладної інформації стосовно цих свідчень немає, в назвах деяких з них фігурує лобіст від Демократичної партії Тоні Подеста. Фірма Подести The Podesta Group мала припинити свою діяльність після оголошення звинувачень Манафорту. Також в переліку згадується ім’я колишнього юриста Білого дому Грегорі Крейга, який полишив роботу в юридичній компанії Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom.

В доказах також згадується «ОВД», або «Олег», що, можливо, означає - Олег Дерипаска - російський олігарх наближений до Путіна, який сплачував Манафорту за інвестиційні консультації.

Прокурори уряду оцінюють, що їм знадобиться 10-12 днів для судового розгляду - подібно до 12 днів, які знадобились для заслуховування свідчень сторони обвинувачення під час суду в Александрії. Прокурори планують викликати трьох свідків, які вже виступали на попередньому суді – двох фінансових експертів ФБР а також агента податкової адміністрації IRS.

Адвокати Манафорта зазначили, що не планують окремо представляти свідків захисту, однак, якщо їх плани зміняться, їм знадобиться 3-4 дні.

Стосовно попереднього суду в Александрії, суддя Елліс дав урядові строк до 29 серпня для того, щоб визначитись чи вимагатиме сторона обвинувачення повторних слухань з 10 пунктів обвинувачень проти Манафорта, з яких прокурори не досягли рішення.

Проведення судових процесів в юрисдикціях двох штатів було рішенням Манафорта, який виступив проти того, щоб об’єднати справу з ухиляння від оподаткування і фінансового шахрайства зі справою в суді Вашингтона.

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