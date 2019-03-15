У спецпрокурора США, можливо, ще є питання до Манафорта

7 та 13 березня два суди в США призначили Манафорту загальне покарання у 7,5 років ув 'язнення а також штрафи та конфіскацію майна на мільйони доларів за звинуваченнями у банківському та податковому шахрайстві та роботі в якості лобіста на українських клієнтів без реєстрації.

Все ж, можливо, слідство, яке веде спецпрокурор США Роберт Мюллер ще має питання до Пола Манафорта. Про це пише аналітик Наташа Бертран у статті для The Atlantic.

Під час слухань, суддя Емі Берман з Вашингтонського суду заявляла, що Манафорт "навмисно неодноразово робив неправдиві заяви" стосовно особи, яку спецслужби США пов'язують з російською розвідкою – Костянтином Кілімніком.

Це питання – важливе для слідства спецпрокурора Мюллера. Під час зустрічі Манафорта з Кілімніком, що відбулась в серпні 2016 року як видно з оприлюднених судових документів, йшлося про Україну. За інформацією преси, могло йтись про пропозицію так званого "мирного плану" для України.

"Важко уявити, щоб щось таке вибухове, важливе для місії слідства не було застосовано для звинувачень проти когось (Манафорта, або когось іншого), або у звіті", - сказала The Atlantic Мімі Рока, колишній федеральний прокурор Південного району Нью-Йорка. Вона також привернули увагу до того, що інформацію про цю зустріч не було оприлюднено спецпрокурором – це було зроблено випадково. Можливо, Мюллер "зберігає цю інформацію для чогось іншого", припускає екс-прокурор.

15 березня, спецпрокрор Мюллер подав клопотання про перенесення розгляду справи колишнього бізнес-партнера Пола Манафорта Ріка Ґейтса. Слідству потрібно ще 60 днів, бо Ґейтс ще співпрацює з прокурорами у "декількох слідствах", йдеться в поданні.

Прохання про відстрочку може бути пов'язане з зустріччю з Кілімніком, вважає екс-вископосадовець Пентагону Майкл Карпентер.

"Манафорта спіймано, то з чим Ґейтс тепер допомагає Мюллеру? Я гадаю, це стосується надання Костянтину Кілімніку приватних даних опитування Трампі є ключем того, як російська розвідка проводила мікронацілювання на американських виборців", - написав Карпентер у Twitter.

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