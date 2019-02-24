Як Польща використовує лобістів у США, щоб впливати на політику та покращувати імідж - Open Secrets

Польща докладає значних зусиль, щоб схилити думку впливових американців на користь польського уряду, йдеться в дослідженні неурядової організації США, що відслідковує гроші в політиці - Центр відповідальної політики Open Secrets.

Після 2015 року, коли до влади в Польщі прийшла права партія «Право та справедливість» (PiS), міжнародний імідж польського уряду погіршився. В ЄС уряд Польщі критикують за послаблення свобод ЗМІ і незалежності суддівської влади. Польща також має напружені відносини з Ізраїлем після того, як в 2018 році Польща прийняла закон за яким забороняється говорити, що Польща, або поляки співпрацювали з нацистами.

Щоб покращити імідж Польщі у США, Польська національна фундація в 2017 році найняла White House Writers Group (WHWG) - компанію засновану спічрайтерами адміністрацій президентів Рональда Рейгана та Джорджа Буша, щоб просувати польську культуру та історію в США, пишуть досліднки.

Лобістська діяльність в США є законною за умови відповідної реєстрації, і дослідження не виявило порушень цих правил.

З метою надання інформації про польську історію, WHWG відкрила акаунт у Twitter PL_Perspectives, який має більше 3000 підписників і намагається надавати позитивну інформацію про стан польського судочинства і відповідати на зауваження критиків, зокрема, стосово історичної ролі Польщі в Голокості.

Компанія також проводила зустрічі з посадовцями та бізнесменами у США, організовувала конференції і розміщувала рекламу на Fox News та CNN присвячену століттю незалежності Польщі.

WHWG працює над зведенням пам’ятника в Вашингтоні, присвяченому перемозі Польщі над Радянським Союзом в Варшавській битві 1920-го року.

Директор WHWG Кларк Джадж зауважує, що діяльність компанії привернула увагу у США, де є велика кількість бажаючих допомогти в її діяльності.

За контрактом WHWG отримує 45 тисяч доларів на місяць, пише Open Secrets, посилаючись на реєстраційні документи.

Окремо, уряд Польщі винайняв лобістську компанію США Park Strategies, яка лобіює посилення співпраці між двома країнами в оборонній сфері з метою зміцнення східних рубежів НАТО, зазначають аналітики.

Державна оборонна компанія Польщі також найняла лобістську групу BGR, щоб працювати з Конгресом США. BGR отримує 70 тисяч доларів за свої послуги щомісяця. А Торговельна палата Польщі працює з низкою консалтингових компаній США з просування торгівлі та інвестицій до країни.

Open Secrets закликає американських впливових осіб уважно ставитись до співпраці з польським урядом через його праві погляди, звинувачення в антисемітизмі та зростання авторитаризму в країні.

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