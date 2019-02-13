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США

Пентагон: США поки не досягнули з Польщею угоди щодо збільшення кількості військ

Військовослужбовці США у Польщі

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Сполучені Штати не дійшли згоди з Польщею щодо будь-якого збільшення чисельності військ США на її території. Переговори з цього питання тривають, заявив у середу представник Пентагону Ерік Пахон.

«Будь-які припущення про збільшення чисельності військовослужбовців або щодо угоди з цього питання на даний момент є необґрунтованими», - йдеться в заяві.

«Ми продовжуємо дискусії з нашими польськими союзниками, і поки жодних домовленостей досягнуто не було. Ми оголосимо результати наших переговорів у відповідний час», - сказав Пахон.

Раніше газета Financial Times повідомила, що посол США у Польщі Джорджетт Мосбахер заявила, що чисельність військ буде збільшена.

На питання, чи буде це збільшення обчислюватися сотнями або тисячами людей, Мосбахер відповіла: «Збільшення буде значним, перевищить кілька сотень».

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