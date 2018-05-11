Ось чому супернику Ломаченка прогнозують виграш за будь-яких умов

Чемпіон світу у другій напівлегкій вазі за версією WBO Василь Ломаченко (10-1, 8 КО) 12-го травня битиметься із венесуельцем Хорхе Лінаресом (44-3, 27 КО) на спортивній арені "Madison Square Garden" у Нью-Йорку. Спортивний світ чекає на рекорд від Василя, третього титулу у вже третій для нього ваговій категорії, але визнає - суперник дуже серйозний.
Лінарес вищий за українця, має ширший розмах рук. Раніше Ломаченку дорікали, що свої впевнені перемоги віно здобував над супротивниками, які поступались йому серед іншого і фізичними параментрами.Тепер ситуація протилежна.
Сам Ломаченко перед поєдинком заявив, що хоче і сам побувати на місці своїх колишніх суперників і довести, що бої виграються не за рахунок антропометрії. Промоутер українця американець Боб Арум також розповів ЗМІ, що у разі перемоги Ломаченка у суботньому поєднику у майбутньому він буде боксувати із суперниками, які більші за нього.
Ось, що говорять про бій Ломаченко-Лінарес оглядачі:
"Ломаченко пройде найважчий тест у кар'єрі в гонитві за третім чемпіонським поясом у вже третій для себе ваговій категорії", - пише про історичну вагу бою Браян Кемпбелл, репорт Сі-Бі-Ес, який спеціалізується на єдиноборствах.
"Це бій для фанатів боксу та поціновувачів філігранної техніки, про який можна було лише мріяти", - говорить колишній чемпіон світу Баррі Джонс, коментатор британського каналу Box Nation.
На цьому ж каналі закликають усіх: скасуйте всі плани на суботній вечір і дивіться бій!
"Лінарес кращий, але Ломаченко найкращий в історії і переможе нокаутом у пізніх раундах", - твітує професійний боксер Френк Буґліоні.
"Б'юся об заклад, що переможе Хорхе Лінарес", - твітує майстерний боксер, чемпіон світу з Британських островів Біллі Джо Сондерс.
"Мене питають про бій Ломаченко-Лінарес. Думаю, що Ломаченко переможе, але Лінарес прекрасний боєць і природньо важить більше за Ломаченка - бій буде нелегким", - прогнозує відомий оглядач Ел Бернстін.
"Якщо Лінаресу вдасться примусити Ломаченка навіть спіткнутись своїм ударом, я буду щасливий", - твітує уболівальник.
Не всі погоджуються із возвеличенням Ломаченка.
"Переможе Лінарес", - сухо прогнозує майстерний британський чемпіон світу Біллі Джо Сандерс
"Перш ніж проголошувати його царем, дайте йому це заслужити", - твітує спортивний оглядач Адам Абрамовіц про Ломаченка.
Натомість інші знайшли причину, через яку навіть у разі програшу у бою із українцем, Лінарес матиме підстави для хорошого настрою.
"Незалежно від того, виграє чи програє завтра Лінарес, він все одно переможець по життю. Погляньте лише на його дружину", - пише один із спортивних коментаторів.
Ну а Ломаченко очевидно, за жодних обставин, також не втратить підтримки своєї дружини, всієї родини та українських уболівальників.
То як думаєте, переможе Василь? Пишіть у коментарях!
Дивіться також: На шляху до одужання: Зусиллями українців у Каліфорнії лікують учасників АТО
Facebook Forum