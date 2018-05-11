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Україна

Посол США у Росії візьме участь у заході із олігархом обкладеним санкціями - експерти вражені

Це просто не узгоджується із тезою, що чинна адміністрація намагається змінити погану поведінку Росії
Браян Отул, експерт Atlantic Council

Посол США у Росії Джон Гантсман має взяти участь у Петербурзькому міжнародному економічному форумі, де він стане учасником панельної дискусії поряд з російським олігархом Віктором Вексельберґом, який входить до санкційного переліку США, а також фігурує у скандалі з виплатами юристу президента США Дональда Трампа. Про це повідомляє видання Bloomberg.

На відео розміщеному на сайті посольства США у Росії посол також заявляє, що у форумі візьме участь значна кількість американських компаній, а даний час є "дуже важливим для розмови про майбутні економічні відносини між США та Росією".

Російське НТВ пише, що у Торговельній палаті США пояснили, що влада Америки тепер підтримує участь у Петербурзькому міжнародному економічному форумі американських компаній, хоча після 2014-го року уряд США закликав керівників утримуватись від його відвідування.

Позиція адміністрації США спантеличила коментаторів.

"Адміністрація Обами наполяагала на тому, щоб керівники американських компаній не відвідували Форум у Санкт-Петербурзі. Посол США Джон Гантсман навіть бере участь у панелі за участі росіянина на якого накладено санкції. Що це за політика?", - твітує відомий експерт з питань України, Андерс Аслунд.

"Вперше з початку кризи в Україні, посольство США у Росії закликає компанії брати участь у великому економічному форумі Путіна у Санкт-Петербурзі", - твітує Скотт Роуз з видання Business.

"Це просто не узгоджується із тезою, що чинна Адміністрація намагається змінити погану поведінку Росії. Росіяни використають це, щоб зменшити тиск на себе та делегітимізувати санкції, які об'єктивно є досить жорсткими", - твітує Браян Отул, експерт аналітичного центру Atlantic Council.

22-й Міжнародний економічний форум у Санкт-Петербурзі пройде з 24-го по 26-травня.

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    Олексій Кузьменко

    Коли я представляю себе людям, яким хочу сподобатись, кажу, що вільно сідаю на шпагат. Після цього додаю (якщо ще є кому), що я журналіст-розслідувач. Обидві тези – майже правда. У відповідь мене, буває, питають, чи я пишу про спортивну гімнастику.

    Журналіст, синхронний перекладач у команді Української служби. Людина з фантастичною пам’яттю щодо того, хто винен мені гроші, а також усіляких фактів, які мене цікавлять. Затятий фізкультурник, бігун, колекціонер кіно-плакатів та власник низки музичних інструментів, на яких не вмію грати.

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