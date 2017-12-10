"Один з найкращих боксерів нашого часу". Що пишуть на Заході про перемогу Ломаченка

Перемога українського боксера Василя Ломаченка над кубинцем Ґільєрмо Ріґондо викликала бурю реакцій в соціальних мережах.

"Ломаченко змушує їх лишати ринг вже четвертий бій підряд", - твітує американський спортивний телевізійний канал ESPN.

"З першої миті самого першого раунду переважаючі рухи Ломаченка, швидкість рук та майстерність у боксі виявилися непереборними для кубинця", пише спортивний оглядач Брайан Мазік на сторінці Форбс.

Легендарний боксерський промоутер Боб Арум, який працював з Мухаммедом Алі, каже "ви ще ніколи не бачили нічого подібного" до Ломаченка. Відеокоментар Арума розмістив на свої сторінці у Твіттері спортивний канал ESPN.

"Якщо ви не знаєте про нього, вам потрібно дізнатись про нього. Ломаченко - один з найкращих боксерів нашого часу", - йдеться на сторінці Strictly Boxing Fans у Твіттері.

"#НоМасЧенко в президенти #ЗробимоБоксВеликимЗнову", - твітує спортивний журналіст Люк Томас. Нагадаємо, після бою Василь Ломаченко пожартував: "Можливо мені слід змінити прізвище на NoMasChenko."No mas" з іспанської перекладається як "годі".

"Ломаченко довів непереможного чемпіона до такого розчарування, що він встав та вийшов після шостого раунду. Він абсолютно посміявся над Ріґондо", - пише спортивний оглядач Патрік Вайман.

Дивіться також: Тріо українських боксерів викликало ажіотаж у США напередодні поєдинків