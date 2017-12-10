Українець Василь Ломаченко переміг у Нью-Йорку кубинця Ріґондо

Українець Василь Ломаченко у поєдинку з кубинцем Ґільєрмо Ріґондо здобув перемогу технічним нокаутом після шостого раунду.

Суперник українця відмовився виходити на бій після шостого раунду через ушкодження руки.

Таким чином, Ломаченко захистив титул чемпіона світу за версією WBO у другій напівлегкій вазі (до 59 кг).

Українець здобув десяту перемогу (вісім нокаутів) у своєму 11-му поєдинку на професійному рингу.

Обидва суперники є дворазовими олімпійськими чемпіонами.

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