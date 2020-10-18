Ломаченко програв усі свої чемпіонські пояси після бою в Лас-Вегасі

Василь Ломаченко програв Теофімо Лопесу у Лас-Вегасі бій за звання абсолютного чемпіона світу у легкій вазі (до 61,2 кілограма).

32-річний українець був володарем поясів чемпіона світу за версіями Світової боксерської асоціації (WBA), Світової боксерської організації (WBO) та франчайзингового поясу Світової боксерської ради (WBC). 23-річний американець був чемпіоном за версією Міжнародної боксерської федерації (IBF).

Лопес став наймолодшим в історії абсолютним чемпіоном світу одноголосним рішенням суддів: 119-109, 117-111, 116-112.

Ломаченко заявив, що не погоджується із рішенням суддів, пише USA Today.

Бій проходив без глядачів й транслювався платно.

Для Василя Ломаченка це друга поразка у професійній кар’єрі. 1 березня 2014 року в Сан-Антоніо він програв за очками розділеним рішенням суддів досвідченому мексиканцю Орландо Салідо – 115-113, 112-116, 113-115.

За свою кар'єру в аматорському боксі Василь Ломаченко провів 400 боїв і програв лише раз. У 2018 році він очолив рейтинг найкращих боксерів світу, незалежно від вагових категорій за версіями кількох профільних видань.

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