У Лондоні демонтували пам’ятник работорговцю і вирішують, що робити з іншими

Мер Лондона Садік Хан оголосив, що британська столиця буде з’ясовувати ситуацію з пам’ятниками, назвами вулиць та інших відзнак, які можуть прославляти осіб причетних до темних сторінок історії, зокрема пов’язаних з работоргівлею і колоніалізмом.

Він сказав, що йдеться не обов’язково про усунення пам’яток, а про створення нових, що відображатимуть повну історію міста.

Дискусії про роль Великої Британії у торгівлі рабами, а також суперечки щодо расистських поглядів деяких видатних історичних діячів спалахнули з новою силою на тлі протестів проти расизму у США.

“Незручна правда полягає в тому, що значна частина багатства нашої країни і міста походить з її участі в торгівлі рабами”, - сказав Садік Хан.

Ще до початку роботи оголошеної мером лондонської комісії 9 червня у східній частині британської столиці демонтували статую рабовласнику Роберту Мілліґану, що стояла перед музеєм.

Роберт Мілліґан, який народився у Шотландії 1746 року і помер у Лондоні 1809, володів двома цукровими плантаціями на острові Ямайка у Карибському морі і в його власності було понад 500 рабів.

Статуя вшановувала роль, яку Мілліґан відіграв у зведенні портових споруд у східному Лондоні.

Місцева територіальна організація оголосила, що пам’ятник забрали “у відповідь на бажання громади”.

“Музей визнає, що пам’ятник є частиною проблематичного режиму відбілювання історії, яка не враховує біль тих, хто досі бореться з наслідками злочинів проти людяності, які скоїв Мілліґан”, - сказано в офіційній заяві музею.

Лондонці, які зійшлися спостерігати за демонтажем, вітали оплесками і схвальними вигуками момент, коли робітники зняли статую з постаменту.

В іншому англійському місті, Брістолі, демонстранти 7 червня повалили статую Едварда Колсона, статки якого були пов’язані з перевезенням рабів з Африки в Америку у 17 сторіччі.

Уряд Бориса Джонсона визнав, що антирасистські виступи мають підстави, але засудив свавільне усунення монументів.

Черчіль, Ганді...

Під час демонстрацій у Лондоні на підтримку антирасистського руху у США написи зі словами “расист” з'явилися зокрема на постаментах прем’єр-міністру Вінстону Черчіллю та лідеру руху за незалежність Індії Магатмі Ґанді.

У дискусіях в Британії наводять висловлювання Черчілля, які називають ознакою расистських поглядів прем’єр-міністра часів Другої Світової війни.

Але мер Лондона в інтерв’ю британським ЗМІ сказав, що пам’ятники таким діячам як Черчілль не повинні бути предметом розгляду комісії щодо монументів.

Він також наголосив, що міська влада у багатьох випадках не володіє монументами чи землею, на яких вони стоять.

“Вінстон Черчілль був надихаючим державним діячем, письменником, оратором і лідером, який привів Британію до перемоги у Другій Світовій війні”, - сказано в короткій біографії Черчілля на офіційній сторінці британського уряду.

Але британська газета The Independent у ці дні також нагадує, що він “навіть за мірками його часу був старомодним імперіалістом часів Едвардіанської епохи. Черчілль, наприклад, виступав проти незалежності і навіть проти самоуправління для Індії навіть тоді, як цього вже було неможливо уникнути”.

“В молодості він служив у британській армії, захищаючи імперію, яка зрештою була расистським проектом, і воював в Індії, в Судані та в Південній Африці”, - нагадує читачам газета.

“Він був расистом, але також антифашистом; він був антикомуністом, але поділив Європу і віддав велику частину континента Йосипу Сталіну”, - написано в The Independent.

Історики також вказують на суперечливість деяких поглядів лідера антиколоніального руху в Індії Магатми Ґанді.

Увагу приваблюють висловлювання Ганді з часів, коли він жив і працював у Південній Африці.

Критики вважають, що лідер індійського руху, вважав своїх співвітчизників відмінними від африканців і навіть підтримував сегрегацію.

Прихильники Ґанді вважають, що його тодішні погляди на африканців відображають радше незрілість і необізнаність майбутнього лідера антиколоніального руху.

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