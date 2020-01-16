Канада ініціює координацію п’яти країн у розслідуванні збиття українського літака в Ірані

Канада очолює міжнародні зусилля у розслідуванні обставин збиття над Іраном авіалайнера компанії Міжнародні авіалінії України, що летів 8 січня з Тегерана до Києва.

Серед 176 загиблих у літаку більшість становили пасажири - іранці, але другу найбільшу частину становили громадяни Канади.

Канада 16 січня влаштувала у своєму посольстві у Лондоні зустріч міністрів закордонних справ 5 країн - потерпілих сторін для узгодження зусиль у розслідуванні катастрофи, а також для отримання відшкодування від Ірану.

“Ми знаємо, що сталося, але тепер нам треба знати, як це було і чому”, - сказав напередодні лондонської зустрічі канадський міністр транспорту Марк Ґарно.

У четвер міністри закордонних справ України, Канади, Великої Британії, Швеції та Афганістану вшанують у Лондоні пам’ять загиблих, а потім проведуть переговори.

Міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде сказала британським ЗМІ перед лондонською зустріччю, що Іран наразі виявляє готовність до співпраці і позитивно відповідає на запити.

Але українські та інші представники вказують, що після перших кроків Ірану, зокрема допуску представників країн до місця падіння літака, від іранців очікують подальших важливих кроків, насамперед участі причетних країн до вилучення й аналізу інформації з двох автоматичних записувачів літака.

Очікують, що розслідування обставин катастрофи буде тривати певний час, а паралельно з ним і ймовірно ще тривалішим буде процес узгодження репарацій від Ірану.

Дивіться також: Іранські іммігранти у США стали заручниками напруги між двома країнами