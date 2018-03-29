Британський парламент розслідуватиме відмивання російських грошей

У Лондоні оголошено про розслідування відмивання грошей з окремою увагою на нерухомості, яка могла бути придбана за “брудні” російські гроші на тлі протистояння Британії з Росією через отруєння в Солсбері колишнього полковника російської військової розвідки Сергія Скрипаля та його доньки.

...ефективність режиму захисту нашої фінансової системи від зловживань ще ні коли не була важливішою.

Приводом для рослідування названо твердження, що росіяни інвестували у британську нерухомість близько мільярда доларів сумнівного походження.

Розслідування також зосередиться на брудних грошах з інших країн і зокрема коштах, пов’язаних із фінансуванням тероризму.

На знак протесту проти реакції Москви на звинувачення про застосування російської нервово-паралітичної отрути військового зразка Британія та понад 25 країн вислали близько 150 російських дипломатів.

Але прем’єр-міністр Тереза Мей після інциденту в Солсбері 4 березня наполягала, що Британія вдасться також до інших санкцій і, зокрема, фінансових.

“З огляду на загрози для Сполученого Королівства ефективність режиму захисту нашої фінансової системи від зловживань ще ніколи не була важливішою”, - сказала голова парламентського Комітету у справах державної скарбниці Нікі Морґан.

Комітет подає оцінки організації Transparency International, згідно з якими в британську нерухомість загалом вкладено близько 5 мільярдів доларів статків сумнівного походження.

На слуханнях у середу у парламенті в Комітеті з міжнародних відносин британські депутати почули від журналістів, які розслідують російську корупцію та організовану злочинність, що досі Британія та британські території на зразок острова Джерсі чи Британських Віргінських островів залишаються привабливим прихистком для російських грошей.

Вони також вказали депутатам, що пов’язані з владою олігархи з пострадянського простору ефективно використовують британську систему анонімного володіння “компаніями - прокладками” для приховування своїх оборудок.

Розслідування в Солсбері

У той час як Москва категорично відкидає причетність до інциденту із застосуванням нервово-паралітичної отрути в Солсбері, Лондон наполягає на непрямих доказах відповідальності Росії або за наказ убити Сергія Скрипаля, або за те, що фактично хімічна зброя потрапила у треті руки.

У середу британська поліція повідомила, що найбільше слідів отрути виявлено на вхідних дверях помешкання Скрипаля.

Коментатори припускають, що це може означати відхід від інших версій розвитку інциденту, які просочувалися у пресу раніше: про отруту у пакунку, привезеному у багажі Юлії Скрипаль з Росії 3 березня, а також про можливість проникнення отрути в салон автомобіля Сергія Скрипаля через систему кондиціонування повітря.

Зразки отрути, яку британські фахівці віднесли до класу хімічної зброї “Новичок”, що розробляли у Радянському Союзі та згодом в Росії, досліджує також Міжнародна організація із заборони хімічної зброї.

До лабораторій організації у Гаазі на аналіз надіслали також кров потерпілих.

Джерела з інформацією про стан Сергія та Юлії Скрипалів кажуть, що вони далі перебувають у сталі коми, і що лікарі не беруться передбачати їхні шанси виживання.

Фахівці також побоюються, що отрута ймовірно завдала непоправної шкоди мозку Сергія та Юлії Скрипалів.

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