Міністр оборони США про Путіна: Росія витрачає гроші на зброю, яка нічого їй не дасть

Нещодавні заяви Володимира Путіна про створення у Росії нового покоління високотехнологічної зброї не вплинули на військову стратегію Америки. Про це у неділю заявив міністр оборони США Джим Маттіс, повідомляє агенція новин AFP.

Як відомо 1-го березня Путін продемонстрував відео та описав декілька нових видів озброєння, які розробляються Росією, включно із гіперзвуковими крилатими ракетами, які здатні оминати систему ПРО.

Я переглянув кліпи, які показав Путін... і не побачив жодних змін в оснащенні російських збройних сил, і кожна з систем про які говорив Путін ще потребує багаторічної доробки

Спілкуючись із журналістами міністр оборони США Маттіс заявив, що продемонстроване Путіним не впливає на позицію Пентагона.

"Я переглянув кліпи, які показав Путін... і не побачив жодних змін в оснащенні російських збройних сил, і кожна з систем про які говорив Путін ще потребує багаторічної доробки, тому вони не вплинуть на військовий баланс сил", - заявив міністр оборони США.

"У нас немає необхідності змінювати стратегію стримування через них", -

Це ні на що не впливає, окрім кількості грошей, яку вони готові витратити на щось, що не змінює стратегічного балансу

Одна із технологій продемонстрованих Путіним - підводний безпілотник, який може завдати удару по узбережжю США, але Маттіс заявив, що це нічого не змінює, бо Росія вже здатна завдавати удару по портах США за допомогою ракет.

"Це ні на що не впливає, окрім кількості грошей, яку вони готові витратити на щось, що не змінює стратегічного балансу", - сказав Маттіс.

Нинішня система протиракетної оборони США створена, щоб зупиняти балістичні ракети від таких супротивників, як Іран та КНДР і не здатна була би впоратись із масовим пуском ракет з боку такої країни, як Росія.

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