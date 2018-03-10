У Великобританії продовжується слідство в справі отруєння колишнього російського агента і його дочки

У переважно спокійному місті Солсбері розгорнуто британських солдатів, щоб допомогти у знезараженні району після того, як були отруєні колишній російський агент Сергій Скрипаль і його дочка Юлія.

До південно-західного англійського міста надіслано приблизно 180 військовослужбовців для усунення машин, причетних до цього інциденту, а також предметів, які могли бути заражені нервово-паралітичною речовиною.

Експерти у жовтих захисних скафандрах оточили дім колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля, який мешкав разом зі своєю 33-річно дочкою Юлією. Їх було знайдено в неділю непритомними на лавочці біля торговельного центру. Зараз обоє перебувають у критичному стані в місцевій лікарні, отруєні, за словами експертів, рідкісною нервово-паралітичною речовиною.

Офіційні особи також оточили італійський рестоторан і паб, які Скрипаль і його дочка відвідали незадовго до того, як вони знепритомніли. Правоохоронці оточили також місце на цвинтарі, де похована дружина Скрипаля Людмила, і де знаходиться меморіальний камінь його сина Олександра.

Людмила померла 2012 року від раку, тоді як тіло Олександра було піддано кремації після того, як він помер з приводу проблем з печінкою.

Британські детективи намагаються вивчити місця перебування Скрипалів, щоб встановити, в якому місці їм подано отруту.

Офіційні особи кажуть, що в Солсбері 21 особа отримала медичну допомогу в результаті застосування нервово-паралітичної субстанції, включно з поліцейським, стан якого серйозний.

Поліція прилюдно не говорить про хімікат, який, правдоподібно, спричинив отруєння, проте підозріння вказують на Росію.

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