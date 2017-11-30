Twitter “шторм” ударив по “особливих” британсько-американських відносинах

У Лондоні лунає стурбованість долею “особливих відносин” Британії зі Сполученими Штатами через черговий прояв розбіжностей у поглядах британських політичних лідерів та президента Дональда Трампа.
У безпрецедентному обміні критичними зауваженнями речник прем’єр-міністра Терези Мей сказав у середу, що президент Трамп “вчинив неправильно”, поширивши через Twitter три дописи з відео, що підбурюють інтиісламські настрої, від британської крайньо-правої організації.
Кілька провідних британських політиків також скритикували вчинок Дональда Трампа, а лідер Англіканської церкви Архієпископ Кентерберійський Джастін Велбі сказав, що “глибоко стурбований” тим, що пан Трамп “вирішив посилити голос крайньо-правих екстремістів”.
Президент Трамп на британську критику відповів також через Twitter, звернувшись безпосередньо до Терези Мей: “Не зосереджуйтесь на мені, зосереджуйтесь на руйнівному радикальному ісламському тероризмі, що відбувається всередині Сполученого Королівства”.
Представники британського уряду відмовилися від подальших коментарів у цій справі, але у політичних колах в Лондоні з новою силою лунають заклики скасувати державний візит американського президента.
Британський уряд наголосив у середу, що запрошення й далі чинне, проте дати візиту, якого очікували ще минулого року, не оголошено досі.
Поширення Дональдом Трампом вказаних відео на Twitter викликало особливу увагу у Лондоні тому, що початково їх опублікувала представниця крайньо-правої антиісламської організації “Британія насамперед” (Britain First) Джейда Франсен.
31-річна Франсен, якій загрожує судова відповідальність за розпалювання ворожнечі у виступах на одній з демонстрацій, подякувала президентові США за вияв підтримки.
Окремо американського лідера криткував чоловік убитої жінки - депутата британського парламенту Джо Кокс, яка стала жертвою крайньо-правого екстреміста.
Нападник, який сидить у в’язниці, убив Джо Кокс 2016 року з вигуками “Британія насамперед” (Britain First).
У Сполучених Штатах низка чільних демократів та республіканців скритикували дії президента.
Речниця Дональда Трампа у Вашингтоні заявила, що президент США хотів привернути увагу до “реальної загрози” національній безпеці.
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