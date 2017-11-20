Прихильник Трампа підірвав Інтернет : "Словам Христа повірив би, лише якби їх підтвердив Трамп"

Таких як я роками відтискали на узбіччя. І ось з'явився президент... Я вам так скажу, якщо Ісус Христос зійде з хреста і скаже мені, що Трамп змовився з Росією, я б йому сказав: "Зачекай секундочку, мені треба порадитись з президентом, чи це правда"

Прихильник президента США Марк Лі заявив каналу Сі-Ен-Ен у ході дискусії, що він настільки вірить у Дональда Трампа, що навіть якби Ісус Христос зійшов з хреста і заявив, що президент пов'язаний із Росією - він би перепитав президента, чи Христос говорить правду.

Марк Лі, за його словами, є власником маленького бізнесу, який надає послуги із знищення шкідників. Він розповів, що вбачає у президенті США противагу "елітам, які з погордою дивляться на маленьку людину".

"У мене маленька компанія зі знищення шкідників. Це не багато, але це моє! Я тяжко працюю. Я не вчився в університеті, я простий чолов'яга, який заробляє на життя. Таких як я роками відтискали на узбіччя. І ось з'явився президент... Я вам так скажу, якщо Ісус Христос зійде з хреста і скаже мені, що Трамп змовився з Росією, я б йому сказав: "Зачекай секундочку, мені треба порадитись з президентом, чи це правда", - сказав Лі, викликавши помітне здивування у інших учасників дискусії, також прихильників президента США.

Лі відзначив, що вірить що Дональд Трамп "хороша людина" і "прийняв на себе безліч ударів заради нас".

Це не жарт, а реальна новина у 2017-му році

"Коли президент прибуває до своєї резиденції у Мар-а-Лаго і стою біля маршруту його кортежу з плакатом, на якому слоган "Чорношкірі за Трампа", бо з Ямайки, я чорношкірий", - розповів прихильник президента США.

Захоплені слова Марка Лі взяли на кпини численні коментатори, включно із представниками "еліт", ставлення яких дратувало Лі.

"Ми у США голосуємо не за богів. А цей виборець поставив Трампа вище за свого Бога. Жоден політик не повинен просити, хотіти, чи приймати такі голоси", - твітує Сет Абрамсон, професон Університету Нью- Гемпширу, критик Дональда Трампа.

Це влучний підсумок нашої доби

"Це не жарт, а реальна новина у 2017 році: Якби Ісус сказав мені, що Трамп змовився з Росією, я би перепитав Трампа", - твітує професор престижного Дартмутського університету Брендан Ниган.

"Це влучний підсумок нашої доби", - твітує про слова Лі інший популярний блогер.

"Коли вам хтось скаже, що прихильники Трампа це не культ, покажіть їм це", - твітують інші критики президента США.

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​"Дурість не лікується. Чи всі прихильники Трампа настільки недалекі?", - твітує інший критик президента США.

Інших репліка Лі радше насмішила.

"Якби Ісус Христос зійшов з хреста і почав розмову зі мною, у мене було би вдосталь інших тем для розмови, аніж Трамп", - твітує християнський письменник Брюс Фейлер.

Відповідно до численних опитувань громадської думки діяльність президента США не підтримують більшість американців, але попри це Дональд Трамп зберігає стабільну підтримку більшості людей, які проголосували за нього.

Як повідомляє The Independent, за даними нещодавнього опитування Гарвардського університету, 79% республіканців та 86% виборців Трампа підтримують його роботу на посаді президента США.

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