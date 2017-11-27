У Білому домі заради безпеки заборонять використання мобільних телефонів - ЗМІ

Білий дім може заборонити співробітникам використовувати персональні мобільні телефони у робочий час. Про це повідомляє видання Bloomberg.

Хоча президент США Дональд Трамп багаторазово скаржився на те, що чутлива інформація щодо роботи адміністрації безперешкодно потрапляє до ЗМІ, джерело повідомило виданню, що причиною можливої зміни є виключно міркування безпеки. Анонімний державний чиновник США розповів Bloomberg, що до мережі Білого дому підключено забагато пристроїв, а персональні телефони не настільки захищені, як урядові.

У жовтні видання Politico повідомило про можливий злам хакерами телефону голови президентської адміністрації Джона Келлі.

Повідомляється, що дана пропозиція досі обговорюється.

Мобільні пристрої, які видають співробітникам Білого дому не мають функції відправки СМС, а комп'ютерна мережа там блоку доступ до низки сайтів включно із Gmail та Google Hangouts.

У жовтні видання Politico повідомило про можливий злам хакерами телефону голови президентської адміністрації Джона Келлі. У ході закордонного візиту Дональда Трампа до Китаю, членам делегації було видано тимчасові телефони.

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