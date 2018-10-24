У США виграли джек-пот у майже 1,6 мільярда доларів в лотерею

Лише один квиток виявився виграшним під час розіграшу джек-поту лотереї Mega Millions у майже 1,6 мільярда доларів. Переможець лотереї може обрати всю суму, або отримати одноразову виплату у 914 мільйони доларів США.

Виграшний квиток було продано в Південній Кароліні, підтвердили організатори лотереї у середу.

Наразі не відомо хто саме придбав виграшний квиток.

Цей джек-пот значно перевищив минулий рекордний виграш у 656 мільйони доларів в березні 2012 року, повідомляють посадовці.

"Це справді історична подія", - йдеться в заяві Гордона Меденіка, головного директора компанії Mega Millions Group, повідомляють ЗМІ.

"Ми дуже радіємо за переможця і знаємо, що лотерея в Південній Кароліні з нетерпінням чекає на можливість познайомитись з переможцем", - додав Меденік.

Лотерея Mega Millions діє в 44 штатах. Ціна одного квитка – 2 долари і ймовірність виграшу джек-поту 1 до 302 мільйонів, пише CNN.

Джек-пот зростав з 24 липня, коли колектив з 11 співробітників в Каліфорнії розділив між собою приз у 543 мільйони доларів США.

Після виграшу, джек-пот лотереї зменшиться і становитиме 40 мільйонів доларів, або 22,8 мільйона доларів у випадку одноразової виплати.

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