Чи виконує Лукашенко "домашні завдання" Кремля?

Олександр Лукашенко після кількох раундів переговорів з Володимиром Путіним прагне продемонструвати, що готовий у зовнішньополітичних питаннях виступати в унісон з Кремлем, але при цьому буде обстоювати насамперед економічні інтереси республіки. Про це журналісту Російської служби «Голосу Америки» Віктору Владімірову розповіли опитані експерти .

Так вони оцінили зміст зробленої напередодні заяви лідера Білорусі. Нагадаємо, Лукашенко в ході виступу у Військовій академії e Мінську висловив готовність діяти спільно з Москвою e разі потенційного розміщення американських ракетних комплексів після виходу США з Договору про ракети середньої і меншої дальності (ДРСМД), повідомило агентство Белта.

Раніше Сполучені Штати повідомили Росію та інших учасників ДРСМД про планований вихід з угоди. Державний секретар Майк Помпео пояснив причини такого рішення тим, що ще 4 грудня минулого року Вашингтон повідомив Москву про суттєві порушення з боку Росії основоположних положень договору. При цьому Помпео уточнив, що США готові почати з Росією переговори щодо контролю над озброєннями.

Плани США підтримали союзники по НАТО.

У Кремлі послідовно відкидають звинувачення у порушенні ДРСМД і фактично відмовилися від ведення переговорів по цій темі.

Директор Центру східноєвропейських досліджень Андрій Окара в інтерв'ю «Голосу Америки» назвав Лукашенка «унікумом політичного маніпулювання». На його думку, він маніпулює насамперед Росією, а потім - всіма іншими.

«Остання заява глави республіки, схоже, з того ж розряду, - додав він. - Лукашенко каже поки що тільки про гіпотетично можливих схемах, без будь-якої конкретики. Конкретикою тут стала б, наприклад, готовність розмістити на території Білорусі російську військову базу, або побудувати аеродром для російських літаків, або прийняти на існуючі військові аеродроми якусь угруповання російських літаків. Це були б реальні дії».

Все інше, за словами політолога, красиво упаковані слова, які Лукашенко як ніхто інший вміє конвертувати в реальні економічні і політичні бонуси з боку Москви.

«Якби раптом Мінськ позбувся того, що він отримував за рахунок транзиту російської нафти, це стало б відчутним ударом по білоруському бюджету, - пояснив він. - І в зв'язку з цим Лукашенко необхідно було нагадати Кремлю про свою уявну лояльність і про можливість спільних дій. Він добре розуміє, яка проблема для Росії зараз найбільш болюча і що хоче почути в цьому контексті Москва».

Разом з тим Андрій Окара висловив сумнів в тому, що Лукашенко справді готовий до реальних кроків військово-політичного характеру в якості реверанс у бік Москви.

У свою чергу, заступник декана факультету світової економіки та політики ГУ-ВШЕ Андрій Суздальцев в коментарі «Голосу Америки» зізнався, що у нього таке відчуття, що, повернувшись після переговорів з Путіним з Сочі, Олександр Лукашенко виконує отримані «домашні завдання». Однак, за оцінкою політолога, лідер Білорусі виконує їх дуже «неакуратно і поверхнево».

«Перед самітом в Сочі посол Росії в Білорусі Михайло Бабич, дуже впливова людина в Москві, сказав, що Росія в будь-якому форматі не планує розміщувати будь-яких ракет на території Білорусі, - нагадав він. - Тому заява Лукашенка на цей рахунок більш розрахована на прихильність Кремля. Мабуть, Лукашенко думає, що завдяки таким декоративним заходами він таки отримає бажану економічну допомогу від Росії».

На думку політолога, російська економічна підтримка зараз означатиме політичну підтримку, і Олександр Лукашенко зможе, спираючись на Москву, спокійно піти на шостий президентський термін: «Абсолютно всі його заяви сьогодні потрібно розглядати саме в контексті майбутніх виборів. Зрозуміло, що для Лукашенка питання виборів першочергове. Він хотів би показати Москві, що він свій, що треба його підтримати. Є перевірена часом політична формула: хто вирішує проблеми республіки в Москві, той і править Білоруссю. Цю формулу поки ніхто не спростував. Мінськ економічно залежний від Москви».

Так що остання заява Лукашенка можна сміливо ігнорувати, оскільки за ним нічого не варто крім бажання зайвий раз позиціонувати себе як союзника Росії, резюмував Андрій Суздальцев. Він упевнений, що слова білоруського лідери не будуть підтверджені справами.