Юрій Луценко каже, що Джозеф Баден та його син не порушували законів України

Колишній генеральний прокурор України Юрій Луценко в інтерв’ю міжнародній пресі підтвердив, що Рудольф Джуліані, особистий юрист Дональда Трампа, неодноразово звертався до нього із закликами розслідувати дії колишнього віце-президента Джозефа Байдена стосовно України та його сина Гантера Байдена, який кілька років був членом ради директорів української газової компанії “Бурісма”.

При цьому Луценко наполягає, що підстав для розслідувань не було, бо він не бачив ознак порушень українських законів.

Я не знаю про жодні підстави для розслідувань щодо Джо Байдена, або Гантера Байдена відповідно до українських законів.

Заклики президента Дональда Трампа, щоб українська прокуратура почала розслідування щодо Байденів, є в оприлюдненому тексті телефонної розмови від 25 липня з українським президентом Володимиром Зеленським.

Опоненти Трампа називають такі заклики підставою для початку процедури імпічменту, заявляючи, що президент діяв у власних політичних інтересах з огляду на виборчу кампанію у США.

Американській Los Angeles Times Юрій Луценко сказав, що припускав можливість конфлікту інтересів у випадку Байденів і пропонував Джуліані можливе сприяння з українського боку, якби розслідування проводило американське ФБР.

“Я сказав йому, що не можу починати розслідування лише в інтересах американського посадовця”, - цитує газета слова Луценка.

В окремому інтерв’ю британській телерадіомовній корпорації Бі-Бі-Сі звільнений з посади минулого місяця генеральний прокурор сказав: “Я не знаю про жодні підстави для розслідувань щодо Джо Байдена, або Гантера Байдена відповідно до українських законів”.

Луценко підтвердив, що стосовно приватної компанії “Бурісма” були підозри, але наголосив, що вони стосуються періоду, коли її засновник Микола Злочевський працював міністром охорони навколишнього природного середовища (2010-2012 р.) та на інших державних посадах за президентства Віктора Януковича.

2014 року в Україні були розпочаті розслідування щодо "Бурісми".

2016 року київський суд постановив, що ознак порушення закону засновником компанії Миколою Злочевським немає і наказав Генеральній прокуратурі вилучити його ім’я зі списку розшукуваних осіб.

2017 року “Бурісма” заявила, що усі справи щодо компанії та її власника Злочевського були закриті після того, як компанія заплатила додаткових податків на суму 180 мільйонів гривень ($ 7.44 млн.).

Трамп та Джуліані висловлювали припущення, що Джозеф Байден на посаді віце-президента домагався усунення українського генерального прокурора 2015-2016 років Віктора Шокіна, щоб не допустити розслідування Гантера Байдена.

Гантер Байден в "Бурісмі"

“Бурісма” повідомляла, що Гантер Байден разом з іншими іноземцями був запрошений стати членом її ради директорів з 2013 року у межах намагань, які компанія назвала “залученням фахівців світового рівня”.

Тоді ж одним із директорів компанії став і досі залишається колишній президент Польщі Александр Кваснєвський.

“Як новий член ради директорів я вважаю, що моя допомога у консультуванні компанії з питань прозорості, корпоративного управління і відповідальності, міжнародного розширення та інших пріоритетів, буде на користь економіці та народу України”, - цитувала “Бурісма” Гантера Байдена у травні 2014 року в офіційній заяві для преси.

Гантер Байден полишив “Бурісму” у квітні 2019 року, коли вибіг термін його контракту.

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