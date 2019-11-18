Луценко виправдовує контакти з Джуліані бажанням повернути зі США “гроші злочинної організації Януковича”

Колишній генеральний прокурор України Юрій Луценко в розлогому інтерв’ю виданню Українська правда розповів про його зв’язки з приватним юристом президента США Руді Джуліані у справах, які опинилися в центрі розслідування американського Конгресу стосовно імпічменту Дональда Трампа.

Американського президента підозрюють у тому, що він використовував затримку з наданням Києву військової допомоги, аби домогтися оголошення українського розслідування щодо колишнього віце-президента США Джо Байдена, можливого суперника Трампа на президентських виборах 2020 року.

Дональд Трамп стверджує, що жодного тиску не було, а натомість наполягає, що Джо Байден та його син Гантер можуть бути причетні до корупції.

Я хотів добитися повернення в Україну 7 мільярдів доларів.

З оприлюдненого викладу телефонної розмови президента Трампа і президента України Володимира Зеленського, що відбулася 25 липня 2019, а також зі свідчень слідству у Конгресі стало відомо, що Руді Джуліані був ключовою постаттю у подіях, які стали поштовхом до початку процедур імпічменту.

Юрій Луценко сказав виданню Українська правда, що пішов на неофіційні контакти з Джуліані, для того, щоб порадитися з ним у справі повернення виведених у Сполучені Штати “грошей злочинної організації Януковича”.

За словами колишнього генерального прокурора йшлося про 7 мільярдів доларів, а його офіційні звернення до американської сторони, мовляв, були безрезультатними.

Юрій Луценко зокрема стверджує, що просив американське Посольство у Києві влаштувати його зустріч з генеральним прокурором США і наполягає, що “не знайшов підтримки” у Марі Йованович, яка була в той час послом у Києві.

Луценко заявив, що у свідченнях Конгресу Йованович вдалася до брехні: “Вона стверджує, що я хотів цієї зустрічі, але відмовився надати документи про те, що саме я хочу обговорити в Штатах”.

Джуліані, згідно з поясненнями Луценка, неодноразово передавав запрошення зустрітися через різних людей, зокрема через Юлію Тимошенко, а також через чільного посадовця української генеральної прокуратури Гюндуза Мамедова, який знав колег Джуліані, американських юристів Ігоря Фрумана та Лева Парнаса.

Юрій Луценко розповів, що у січні 2019 року взяв відпустку і разом з сином полетів до Нью-Йорка, де упродовж трьох днів по декілька годин розмовляв з Руді Джуліані.

Згідно з розповіддю Луценка, він хотів дізнатися, як отримати сприяння від США для повернення вкрадених в Україні мільярдів, а Джуліані переважно цікавився розслідуваннями української прокуратури щодо газовидобувної компанії Бурісма та роллю сина колишнього американського віце-президента Гантера Байдена, який був одним іноземних членів ради директорів компанії.

Луценко стверджує, що у відповідь на наполягання Джуліані він пояснив, що Україна не має підстав порушувати розслідування щодо Гантера або Джо Байдена, бо не було фактів порушення українських законів, але він говорив про можливість сприяння офіційними каналами з боку українських органів, якщо розслідування буде проводити американська сторона.

В інтерв’ю також згадано, що Джуліані цікавився обставинами оприлюднення даних так званої “чорної бухгалтерії” Партії регіонів, що підштовхнуло обвинувачення Пола Манафорта, колишнього радника українського президента Віктора Януковича.

Манафорт 2016 року втратив посаду голови виборчого штабу Дональда Трампа, а 2019 року був засуджений у США до багаторічного ув’язнення за приховування від податків отриманих в Україні грошей та за інші порушення американських законів.

Юрій Луценко в інтерв’ю дав зрозуміти, що, на його думку, злив української інформації про Манафорта міг бути використаний у виборчій боротьбі у США між Дональдом Трампом та його суперницею Гілларі Клінтон.

На запитання, чи готовий він особисто давати свідчення в американському Конгресі, Луценко відповів, що розглядатиме цю можливість, якщо такий запит надійде.

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