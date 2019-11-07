"Помста" Луценка, "порохоботи" та не хороші ідеї Волкера: про що свідчив у Конгресі Джордж Кент

Колишній генеральний прокурор України Юрій Луценко «пообіцяв помститися» і надавав інформацію Рудольфу Джуліані, сподіваючись, що йому вдасться таким чином усунути з посади колишню посолку США в Україні Марі Йованович. Про це заявив перед членами трьох комітетів Палати представників, що ведуть розслідування щодо імпічменту, заступник помічника держсекретаря США Джордж Кент. У четвер була опублікована стенограма його свідчень в Конгресі, які він надав 15 жовтня за зачиненими дверима.

До кампанії зі зруйнування репутації Марі Йованович були причетні, як він вважає, так звані «порохоботи»



Окрім, Луценка, розповів Кент, до кампанії зі зруйнування репутації Марі Йованович були причетні, як він вважає, так звані «порохоботи».

«За 10 днів до виборів, замість того, щоб атакувати Росію, вони здійснювали атаки на Марі Йованович і мене», - сказав він.

За словами Кента, ситуацією, яка остаточно зруйнувала відносини між Посольством США в Україні і Генеральною прокуратурою, стало затримання Генпрокуратурою співробітників НАБУ, які розслідували неправомірну видачу біометричних паспортів Державною міграційною службою восени 2017-го року. Для посольства США це було важливим ще й тому, що вони встановили, що деякі паспорти, у результаті цих схем були видані особам, які подавалися на американську візу.

До «корумпованих українців», у результаті дій яких Марі Йованович була усунута з посади, Кент, окрім Луценка, зарахував також Назара Холодницького, керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, та прокурора Костянтина Кулика.

Кент пригадує, що також сказав Кетрин Крофт, що «у Курта багато ідей. Деякі з них чудові; деякі не такі хороші»

В іншому епізоді свідчень Джордж Кент розповів, як до нього приходила помічниця спеціального представника Держдепу щодо України Курта Волкера Кетрин Крофт і розповіла, що Волкер попросив її знайти для нього певну інформацію. А саме: Чи колись США просили українців когось розслідувати? Кент пригадує, що він пояснив, що між Україною і США існує Договір про взаємну правову допомогу, і що якщо злочин був вчинений у США чи якимось іншим чином має до Штатів відношення, у посольстві є юридичні аташе і існує процедура, за якою американські правоохоронці можуть залучити українців.

«Якщо ти мене питаєш, чи ми колись пішли до українців і просили їх когось розслідувати чи переслідувати з політичною метою, відповідь, я сподіваюся, буде, що ми цього не робили, і сподіваюся, не будемо робити, бо це йде всупереч усьому, що ми намагаємося промотувати у пострадянських країнах в останні 28 років, що є просуванням верховенства права», - сказав представник Державного департаменту.

Президент Зеленський намагався його очарувати, він - комік і комунікатор, але ця динаміка не спрацювала





Кент пригадує, що також сказав Кетрин Крофт, що «у Курта багато ідей. Деякі з них чудові; деякі не такі хороші» і що роль спецпредставника і таких людей як Кент полягає у тому, аби «переконатися, що ідеї залишаються в рамках політики США».

Також Кент розповів, що у липні Волкер йому повідомив про свої наміри встановити контакт із Рудольфом Джуліані. Коли Кент поцікавився для чого, адже тої «просив візи для корумпованих прокурорів» та «здійснював атаки на Машу», він відповів, що робитиме це тому, що колишній мер Джуліані має вплив на думку Трампа про Україну.

Що стосується прохання про розслідування, Волкер, за словами Кента, продемонстрував такий підхід: «Якщо там нічого немає, то чому це має значення? А якщо там щось є, це має бути розслідувано».

Посол США в ЄС Гордон Сондленд просував ідею, що президент Зеленський мав дати інтерв’ю CNN під час конференції YES і проголосити його готовність розпочати розслідування



Кент надав конгресменам деталі свої розмови із тимчасовим представником США в Україні Вільямом Тейлором, в якій він розповів, що Курт Волкер залучив помічника президента Зеленського Андрія Єрмака; що президент і його юрист Джуліані були зацікавлені у розслідуванні; і що Єрмак відповів, що якщо США дійсно у цьому зацікавлені, це їхні позиція, вони мають викласти її письмово, по суті, сказав Кент, діяти так, як він пояснив це помічниці Волкера, - через Договір про взаємну правову допомогу.

Джордж Кент розповів про свою розмову з Олександром Віндманом, директором з питань Європи Ради з національної базпеки США , який поділився своїм занепокоєнням щодо телефонного дзвінка між президентом Дональдом Трампам і Володимиром Зеленським, не надаючи деталі.

За словами Віндмана, тон був більш холодним і стриманим, ніж під час телефонного дзвінка 21-го квітня, коли Трамп привітав Зеленського з перемогою на виборах.

«Президент Зеленський намагався його очарувати, він - комік і комунікатор, але ця динаміка не спрацювала так само, як це було 21 квітня», - пригадує слова Віндмана Кент.

Зі свідчень Кента стало відомо, що посол США в ЄС Гордон Сондленд просував ідею, що президент Зеленський мав дати інтерв’ю CNN під час конференції YES і проголосити його готовність розпочати розслідування.

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