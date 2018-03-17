Колишній заступник директора ФБР втратив роботу - президент Трамп святкує

Президент США Дональд Трамп у дописі в Twitter назвав “чудовим днем” для працівників ФБР та для “демократії” повідомлення про звільнення з роботи Ендрю Маккейба, який донедавна був заступником голови Федерального бюро розслідувань.

Повідомляють, що 50-річний Маккейб, який раніше був безпосереднім підлеглим усуненого з посади голови ФБР Джеймса Комі, збирався через два дні йти на пенсію, але тепер втратить пільги за 22-річний стаж роботи.

Міністр юстиції Джефф Сешнс пояснив звільнення Маккейба звинуваченнями, що той зливав інформацію журналістам і вводив оману слідчих про свої дії.

Але Маккейб, який відігравав ключову роль у розслідуваннях ФБР щодо Гілларі Клінтон та російських втручань у президентські вибори 2016 р., відкидає звинувачення і стверджує про помсту з боку адміністрації Трампа.

У детальній заяві Маккейб пише, що мотиви дій проти нього політичні і спричинені фактом, що він підтверджував заяви колишнього директора ФБР Джеймса Комі про тиск з боку Трампа з метою припинити розслідування російських втручань.

Дональд Трамп раніше неодноразово звинувачував Ендрю Маккейба в упередженості і натякав на його звільнення ще у грудні у дописі в в Twitter: “Заступник директора ФБР Ендрю Маккейб поспішає піти на пенсію з усіма пільгами. Залишилося 90 днів?!!!”

“На підставі звіту Генерального інспектора, висновків Бюро ФБР з питань професійної відповідальності та рекомендацій чільного посадовця департаменту, я припинив працевлаштування Ендрю Маккейба з негайною чинністю рішення”, - повідомив у спеціальній заяві міністр юстиції США Джефф Сешнс.

Маккейб у відповідь заявив: “Цей удар по довірі до мене є частиною ширших намагань не лише очорнити мене особисто, але заплямувати ФБР, органи охорони законності та фахівців спецслужб загалом”.

Ендрю Маккейб опинився в центрі політичних суперечок за лічені дні до президентських виборів 2016 року, коли стало відомо, що його дружина Джілл Маккейб, будучи кандидатом від Демократичної партії до сенату штату Вірджинія, отримала на виборчу кампанію сотні тисяч доларів пожертв від комітету, контрольованого тодішнім губернатором Вірджинії, близьким до Гілларі Клінтон.

Трамп, у той час президентський кандидат від Республіканської партії, вказував на цей факт, як на підставу для сумнівів щодо неупередженості слідства ФБР стосовно використання особистого сервера для робочої переписки Клінтон на посаді державного секретаря та сумнівів щодо рішення бюро не висувати проти неї кримінальні обвинувачення.

Тоді ФБР повідомляло про спеціальні заходи, щоб Маккейб не був особисто долучений до жодних розслідувань політичних процесів у Вірджинії.

Але протистояння загострилося після того, як президент Трамп у травні 2017 р. несподівано усунув Джеймса Комі з посади директора ФБР на тлі розслідувань втручань Росії в американські президентські вибори.

Тепер Ендрб Маккейб заявив: “Мене виокремили і зі мною так повелися за мою роль, за мої дії і за те, що я бачив після усунення Джеймса Комі”.

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