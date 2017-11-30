Маккейн підтримав Трампа, зміцнивши шанси республіканців на законодавчу перемогу

Сенатор Джон Маккейн заявив, що він підтримає податкову реформу, запропоновану республіканцями в Сенаті, йдеться в заяві сенатора, про яку повідомляють ЗМІ.

​"Обміркувавши і розглянувши це питання, я вирішив підтримати проект податкової реформи, який знаходиться на розгляді в Сенаті. Я переконаний, що цей проект, хоча і не досконалий, зміцнить конкурентоспроможність Америки, сприятиме розвитку економіки і передбачить давно очікуване зниження податкового тягаря для сімей середнього класу", йдеться в заяві Маккейна.

Раніше, Маккейн не підтримав ще одну важливу законодавчу ініціативу Трампа. Влітку, Маккейн та двоє інших сенаторів-республіканців виступив проти ініціативи Трампа про скасування програми медичного страхування, відомої як Obamacare.

Маккейн тижнями вагався чи підтримувати податкову реформу. Хоча він схвально про неї відгукувався, він також висловлював занепокоєння про вплив цього законопроекту на дефіцит бюджету, повідомляють ЗМІ.

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Декілька республіканців висловили занепокоєння впливом реформи на дефіцит, який, за оцінками Служби бюджету Конгресу, може скласти 1,4 трильйона доларів протягом наступних десяти років.

Маккейн заявив, що "серйозно сприймає занепокоєння" колег, однак вважає, що реформа піде на користь економіці.

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