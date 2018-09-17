Американський міністр оборони застерігає Росію від втручання в Македонії

Міністр оборони США Джим Маттіс прибув у понеділок 17 вересня до Македонії - невеликої балканської країни з населенням понад 2 мільйони, яка готується до важливого референдуму про зміну своєї назви.

Ми б не хотіли бачити Росію з намаганнями робити там те, що вони намагалися вчинити у багатьох інших країнах.

​Якщо референдум 30 вересня схвалить домовленість з сусідньою Грецією, то це відкриває шлях до просування цієї чергової колишньої югославської республіки до членства в НАТО і в Європейському Союзі.

Домовленість передбачає поступки з боку Македонії, яка погоджується на зміну офіційної тимчасової назви Колишня Югославська Республіка Македонія на назву Республіка Північна Македонія, щоб вгамувати побоювання Афін про потенційні претензії тієї країни на регіон Македонія у Греції.

Росії, яка відкрито виявляє невдоволеність приєднанням східноєвропейських країн до НАТО, закидають намагання зірвати процес, щоб перешкодити курсу уряду в Скоп’є.

Референдум матиме лише консультативну роль, і його результати мала б затвердити конституційна більшість (дві третини) у парламенті.

На шляху до Македонії Маттіс підкреслив, що македонці самі обирають своє майбутнє, яке не повинні визначати сторонні сили.

“Ми б не хотіли бачити Росію з намаганнями робити там те, що вони намагалися вчинити у багатьох інших країнах”, - цитують американського міністра репортери, які летіли з ним у літаку.

Маттіс сказав, що Москва фінансує проросійські сили у Македонії, а також сприяє поширенню дезінформації, щоб впливати на політику в тій країні.

Греція також звинуватила Росію у втручанні в процес врегулювання між Афінами та Скоп’є і вислала у липні двох російських дипломатів, звинувачених у фінансуванні грецьких сил, які виступають проти врегулювання з Македонією.

Американський міністр зустрінеться з прем’єр-міністром Зораном Заєвим, який досягнув домовленості з Грецією, а також з президентом Ґйорґе Івановим, який виступає проти умов тієї угоди.

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