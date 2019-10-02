Макрон каже про потребу діалогу з Москвою і про перспективу "нормандського" саміту для миру на сході України

В Україні, Франції, Німеччині та Росії пролунали заяви про зняті перешкоди для зустрічі керівників чотирьох країн, щоб узгодити втілення так званого “Мінського” мирного плану для сходу України.

Останній такий чотиристоронній саміт був 19 жовтня 2016 року у Берліні.

Це не означає, що ми наївні, чи заплющуємо очі...

Приводом для нових заяв стала згода України, підтверджена 1 жовтня підписом українського представника на переговорах у Мінську, Леоніда Кучми, на кроки, які гарантуватимуть автономний статус окремих районів Луганської та Донецької областей.

Цей статус має бути легітимізований місцевими виборами і, затверджений спеціальними українськими законами на постійній основі, на чому гучно наполягає Росія.

Французький президент Еммануель Макрон у вівторок говорив про потребу залучення Росії до діалогу для припинення конфліктів у Європі і повідомив, що саміт "нормандської четвірки" щодо України відбудеться у найближчі тижні.

Ніяких виборів під дулами кулеметів не буде й не може бути.

“Сподіваємося, що та зустріч керівників держав допоможе нам відштовхнутися від домовленостей, досягнених цього літа, коли ми узгодили обмін в’язнями. Тепер нам треба рухатися на основі “формули Штайнмаєра” до впровадження Мінських угод”, - сказав Макрон.

При цьому президент Франції у виступі в Парламентській асамблеї Ради Європи у Страсбурзі заявив, що він не наївний, і що не йдеться про заплющування очей на дії Росії.

Німецький міністр закордонних справ Гайко Маас у той же день заявив, що “конструктивна атмосфера в Тристоронні контактній групі у Мінську сьогодні привела до давно сподіваного поступу”.

«Сьогодні було усунуто останні перепони на шляху до проведення саміту Нормандської четвірки», – сказав український президент Володимир Зеленський на терміново скликаній прес-конференції, першій з часу обрання на посаду.

Зеленський зауважив, що на Донбасі “ніяких виборів під дулами кулеметів не буде й не може бути”.

Одразу після прес конференції у Києві відбулися спонтанні демонстрації, учасники яких звинуватили президента Зеленського у тому, що він іде на капітуляцію.

Узгоджені усі умови, які висунула Москва.

Чільний російський парламентарій Алексей Пушков зауважив, що при підписанні україною "формули Штайнмаєра" щодо Донбасу були “узгоджені усі умови, які висунула Москва для проведення (зустрічі у "Нормандському форматі").

“Наш серйозний успіх. Зустріч, перша з 2016 року, може привести до помітного зрушення у відносинах з Європою”, - вважає Пушков.

Російське державне агентство новин ТАСС цитує заяву так званих лідерів контрольованих Росією утворень в Луганську та у Донецьку, де вони підкреслюють, що “формула Штайнмаєра” для них є гарантією “особливого статусу Донбасу” і “визнання права на самовизначення”, а також можливості “інтеграції з Росією”.

Дивіться також: Студія Вашингтон. Реакція Помпео на вимоги демократів у Конгресі