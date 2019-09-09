Французька стратегія щодо Росії та України набирає обертів і викликає застереження

Міністри закордонних справ та оборони Франції, Жан-Ів Ле Дріан і Флоранс Парлі, у понеділок 9 вересня поїхали до Москви на переговори з російськими колегами - вперше з 2014 року, коли контакти між Францією та Росією були обмежені внаслідок захоплення Росією Криму.

Російська агресія щодо України була провідною темою переговорів у російській столиці, які відбувалися двома днями після того, як Київ та Москва обмінялися кількома десятками в’язнів та полонених.

“З'явилася можливість, відкрилися двері, щоб почати просування до залагодження цього конфлікту”, - сказав міністр Ле Дріан французькому радіо перед відльотом у Росію.

Міністр також наголосив, що зараз ще не йде мова про скасування міжнародних санкцій щодо Москви, заявивши, що передумовою змін санкційного режиму мало б бути “просування до стабілізації в Україні”.

Французький президент Еммануель Макрон вже дав зрозуміти, що сподівається на таке просування після його зустрічей з новим президентом України Володимиром Зеленським 17 червня та з президентом Росії Володимиром Путіним 19 серпня.

Стосовно Росії Макрон помиляється

Макрон фактично проголосив курс припинення міжнародної ізоляції Росії, покараної за намагання вперше після Другої світової війни силою змінювати кордони у Європі.

Прихильником покращення відносин з Росію також віддавна є президент США Дональд Трамп, але його зусилля досі не знаходили повної підтримки у західних лідерів.

Зустріч лідерів “Великої Сімки”, яку Еммануель Макрон приймав 24-26 серпня у французькому місті Біарріц, виявила, що зокрема Велика Британія та Німеччина активно виступили проти повернення Росії до клубу ключових західних держав.

Макрон у виступі перед французькими дипломатами 27 серпня висловив думку, що “відштовхування Росії від Європи є глибокою стратегічною помилкою, бо це ізолює Росію і лише збільшуватиме міжнародну напруженість”.

“Водночас ми не можемо виявляти слабкість щодо Росії і забувати усі минулі розбіжності, минулі конфлікти. Нам треба глибоко переглянути структуру”, - сказав президент Франції.

"Перезавантаження" по французьки

“Стосовно Росії Макрон помиляється”, - проголошує назва аналізу зусиль французького президента щодо Москви, яку подає британський Королівський інститут міжнародних досліджень.

Макрон, на думку авторів, “вивищується порівняно зі своїми європейськими колегами, але його спроби примирення з Кремлем повторюють помилки дуже багатьох західних лідерів минулого і сучасності”.

Абсолютно нераціонально очікувати, що раптом Росія може мати якісь добрі наміри, чи йти на поступки

“Нещодавня зустріч з Путіним у Бреґансоні перед самітом G7 і сам саміт у Біаріцці стали місцем багатьох тверджень про Росію, які, погоджуєтесь ви з ними чи ні, просто суперечать одне одному”, - йдеться у в аналізі.

Автори, Джеймс Ніксі та Матьє Булеґ вказують, що “необгрунтовані твердження Макрона, буцімто “ми” “відштовхуємо Росію від Європи” (оскільки це Росія дистанціювала себе сама власними діями) можуть лунати привабливо для тих, хто мало знає про Росію і міжнародні відносини. Алі їхню хибність бачить кожен, хто просто потурбується скласти список нещодавніх порушень міжнародних законів скоєних Росією”.

Аналітики вважають, що “Макрон є символом ширшої тенденції у французьких політичних і бізнесових колах - шукати способів будувати мости з Кремлем незалежно від того, наскільки широкою є прірва між ними”

“Переконання французького президента, що він може знайти спосіб повернути Росію до кола однодумців (або повернути з вигнання) є помилковим, бо Росія не хоче повертатися, навіть якщо вона каже, що бажає цього. І точно - не на умовах ЄС. Коли лідери “Сімки” такі я Дональд Трамп радісно закликають до повернення Росії, то не дивляться на ширшу стратегічну мету Росії”, - пишуть аналітики, застерігаючи Макрона, що за правилами світу, в якому “наддержави намагаються розділити світ на сфери впливу, Франція програє”.

Українська журналістка у Парижі Алла Лазарєва та Ален Ґіймоль вважають, що Еммануель Макрон на планованому незабаром саміті “Нормандської четвірки” може податися спокусі змусити Україну піти на мирний план, який фактично означатиме повне втілення бажань Росії щодо України.

“Йдеться про встановлення конституційної автономії для окупованих територій за умови відведення українських військ. Донбас по факту ніби відновлює державну належність до України, а по суті залишається ресурсом російського впливу та механізмом для дестабілізації Києва. Західним лідерам це допомогло б розповісти своїм виборцям історію успіху, а також відновити повнокровну співпрацю з Москвою, адже «зрушення» відбулися. Те, що Донбас за такою формулою відіграє роль троянського коня, який загальмує розвиток цілої України та паралізує її рух на Захід, розуміють у Києві, але не факт, що беруть до уваги на Заході. І не візьмуть, якщо Україна чітко не оголосить свою позицію”, - надруковано в огляді для журналу “Український тиждень”.

Аля Шандра, головний редактор порталу “Євромайдан прес”, яка разом з британським депутатом Робертом Сілі виклала методи російської гібридної війну проти України в публікації The Surkov Leaks підкреслює, що мета Росії на міжнародній арені, коли йдеться про Україну не змінилася.

“Росія, використовуючи різні методи, переслідує головну мету - повернути Україну у свою сферу контролю. Абсолютно нераціонально очікувати, що раптом Росія може мати якісь добрі наміри, чи йти на поступки. Це абсолютно суперечить всім діям Москви за останні 6 років”, - сказала Аля Шандра “Голосу Америки”.

На її думку Україна може опинитися під тиском вомог фактично “програти цю війну, припинивши її негайно на умовах Росії і зрадити усіх тих, хто загинув за незалежність за останні 6 років... Або ми вирішимо вистояти в цій нерівній битві”.

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