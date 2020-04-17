Президент Франції застерігає від “наївності” щодо Китаю

Французький президент Еммануель Макрон застеріг від вихваляння дій китайської влади в умовах епідемії коронавірусу, вказавши на брак повної інформації з Китаю.

“Не будьмо настільки наївними, щоб стверджувати, що (Китай) дав цьому раду набагато краще. Очевидно, що було те, про що ми не знаємо”, - сказав Макрон в інтерв’ю газеті Financial Times.

Він наголосив, що неможливо порівнювати країни, де інформація поширюється вільно і, де громадяни можуть критикувати уряд, з тими державами, де правда закрита.

Треба визначитися, чи Європейський Союз це політичний проект, чи лише ринковий...

Публікація інтерв’ю співпала з повідомленням про те, що у китайському місті Ухань, де зафіксували появу Ковід-19, на 50% збільшили попередні цифри про померлих від вірусу.

Це збільшення в Ухані пояснюють зокрема додаванням до кількості жертв тих людей, які померли поза лікарнями.

Еммануель Макрон використав нагоду інтерв’ю, щоб відкинути твердження про слабкість західних демократій і, буцімто, ефективність авторитарних режимів в умовах криз.

Президент Франції наполягає, що західні демократії повинні утриматися від обмежень прав людини під прикриттям боротьби з епідемією.

“Ми не можемо на це погодитися. Не можна відмовлятися від свого засадничого ДНК на підставі того, що спалахнула медична криза”, - сказав він в інтерв’ю.

Він вказав, що не варто чекати відповідей від популістів, які виступають проти міжнародної співпраці, бо вони відкидають принцип солідарності і не прийдуть на допомогу слабшим.

Макрон визнав, що наслідки пандемії коронавірусу вплинуть на світ, зауваживши: “Я не знаю, чи ми на початку, чи на півшляху цієї кризи. Ніхто не знає. Невідомості так багато, що нам треба бути дуже обережними”.

“Це змінить глобалізацію, в умовах якої ми жили останні 40 років… У нас складалося враження, що кордонів більше немає. Усі зосереджувалися на швидшому й швидшому обігу та накопиченні. Були справжні досягнення. Ми позбувалися тоталітаризму. 30 років тому впав Берлінський мур і попри недоліки сотні мільйонів людей вибралися зі злиднів. Але особливо в останні роки збільшилася нерівність у розвинених країнах. Стало ясно, що цей етап глобалізації добігає кінця і становить загрозу демократії”, - доходить висновку Макрон.

Французький президент наполягає, що майбутнє Європи залежатиме від здатності співпрацювати у важких умовах і зокрема від готовності багатших країн континенту ділити тягар та йти на пожертви для тих, хто потребує більше підтримки.

“Ми дійшли до вирішального моменту, коли треба визначитися, чи Європейський Союз це політичний проект, чи лише ринковий”, - сказав Макрон.

Французький лідер заявив, що він “готовий боротися і відстоювати свої переконання, намагаючись водночас зрозуміти процеси, які видавалися неймовірними”.

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