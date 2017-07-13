Трамп у Парижі говорив з Макроном про ситуацію в Україні

Лідери країн обговорили низку тем, зокрема боротьбу з тероризмом, ситуації у Сирії та Україні

На спільній прес-конфренції за результатами зустрічі у Парижі президент США Дональд Трамп зазначив: обговорили із французьким президентом посилення співпраці у сфері безпеки. Еммануель Макрон також наголосив на важливості обмеження впливу пропаганди в обох країнах та посиленні кібербезпеки.

Макрон зазначив: у питанні кліматичних змін між країнами лишається «низка розбіжностей».

Журналісти не оминули нагоди запитати Дональда Трампа про останній скандал щодо зустрічі його сина із російською юристкою минулого літа.

«Мій син – чудовий молодий чоловік. Він погодився на зустріч із російським адвокатом, не з державним адвокатом, а просто з адвокатом... З практичної точки зору, більшість людей погодилися б на цю зустріч. Це називається «пошуком інформації на опозицію». Я у політиці лише два роки. Але люди стільки разів мені казали: о, Боже, я маю стільки інформації про це чи на цю людину, та й навіть на Гілларі. Це стандартна практика у політиці. Політика – це не найприємніша робота», - сказав Дональд Трамп.

Відтак журналісти попросили Макрона прокоментувати, чи достатньо жорсткий американський президент у питанні Росії.

«Я не буду втручатися у внутрішню політику Сполучених Штатів. Обидві наші країни мають прямі відносини із Росією. Ці відносини дуже важливі. Ми маємо дуже багато розбіжностей із Росією, багато в чому не згодні. Але у сучасному світі, особливо на Близькому Сході, це необхідність – працювати разом, обмінюватися інформацією, говорити про розбіжності і шукати вирішення. Для нас обох важливо мати прямі дискусії із Путіним», - заявив на спільній прес-конференції в Парижі Еммануель Макрон.

Нагадаємо, президент США у четвер розпочав офіційний візит у Францію на запрошення президента Макрона. Дональд Трамп буде у французькій столиці два дні.

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