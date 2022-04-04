Макрон закликав до санкцій проти російських нафти і вугілля за "воєнні злочини" у Бучі, Джонсон планує надати Києву нові види озброєння

Президент Франції Емманюель Макрон заявив в радіоінтерв’ю 4 квітня, що є ознаки того, що російські війська вчинили «воєнні злочини» в Бучі. «Те, що сталося в Бучі, вимагає нового раунду санкцій і дуже чітких заходів», – сказав Макрон, додавши, що додаткові санкції мають бути спрямовані на російський експорт вугілля та нафти.

До суворіших санкцій закликала і британська міністерка закордонних справ Ліз Трасс, яка здійснює у понеділок візит до Польщі. При цьому британський прем'єр Борис Джонсон планує надіслати Україні нові види воєнної допомоги, заявив його прес-секретар, але які сами види озброєння у Лондоні не уточнили.

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This image contains sensitive content which some people may find offensive or disturbing. Click to reveal This image contains sensitive content which some people may find offensive or disturbing - Click to reveal Братська могила у Бучі, 3 квітня 2022 (Photo by Sergei SUPINSKY / AFP)

Польський прем'єр Матеуш Моравецький закликав до розслідування російських воєнних злочинів Росії "міжнародною незалежною комісією", куди увійдуть лікарі, криміналісти та інші експерти, пише CNN. "Буча, Ірпінь, Гостомель і Мотижин - ми пам'ятатимемо про ці місця. Росіяни вчинили злочин - акт геноциду. Це потрібно відповідно задокументувати й судити", - сказав Моравецький, пише Polsat News.

Він назвав Росію "тоталітарно-фашистською державою", яку мають зупинити НАТО і ЄС, а також сказав, що Німеччина створює основні перепони у запроваджені нових санкцій проти Росії.

«Повідомлення про вбитих, зґвалтованих і тяжко поранених російськими військами українських мирних жителів варті засудження», – заявила прем’єр-міністр Нової Зеландії Джасінда Ардерн. «Росія повинна відповісти перед світом за те, що вони зробили», – додала вона, зазначивши, що її уряд обговорить додаткові заходи для підтримки України в її боротьбі проти російського вторгнення.

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда назвав інциденти «порушенням міжнародного права».

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This image contains sensitive content which some people may find offensive or disturbing. Click to reveal This image contains sensitive content which some people may find offensive or disturbing - Click to reveal Буча, 3 квітня 2022 (AP Photo/Vadim Ghirda)

Президент України Володимир Зеленський звинуватив російські війська у скоєнні «геноциду» в місті, і сказав керівникам Кремля, що вони мають приїхати до Бучі, щоб побачити, що зробили їхні військові.

«Я хочу, щоб усі керівники Російської Федерації бачили, як виконуються їхні накази [...] Такі накази. Таке виконання. І є спільна відповідальність. За ці вбивства, за ці тортури… За постріли в потилицю», – сказав Зеленський.

Загалом українська влада заявила, що тіла щонайменше 410 мирних жителів були знайдені в районі Києва, який до минулого тижня контролювався російськими військами.

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Як "Голос Америки" повідомляв раніше, державний секретар США Ентоні Блінкен, відповідаючи на запитання, чи росіяни скоїли геноцид щодо українців, Блінкен сказав, що США уважно переглянуть свідчення і вивчать докази, щоб розуміти, "що саме мало місце в Україні, хто відповідальний і якою мірою".

"Від початку російської війни в Україні ми прямо говорили, що вважали, що війська РФ чинять воєнні злочини, тож ми працювали над тим, щоб задокументувати це, надаючи інформацію відповідним інституціям та організаціям", - сказав Блінкен.

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This image contains sensitive content which some people may find offensive or disturbing. Click to reveal This image contains sensitive content which some people may find offensive or disturbing - Click to reveal Буча, 2 квітня 2022. (AP Photo/Vadim Ghirda)

А речник Держдепартаменту США Нед Прайс заявив, що США скоріш за все «дуже скоро» запровадять додаткові заходи тиску проти Росії.

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков назвав фотографії з десятками тіл убитих мешканців Бучі "фейками", а Міноборони Росії заявило, що українське відомство нібито поширило ці кадри "з метою дискредитації російських військовослужбовців", пише "Настоящее время".

У статті використано матеріали Reuters, "Радіо Свобода", "Настоящее время", Polsat News, CNN