США запровадять проти Росії додаткові санкції «дуже скоро» - речник Держдепартаменту 

Речник Держдепартаменту США Нед Прайс заявив, що США скоріш за все «дуже скоро» запровадять додаткові заходи тиску проти Росії. Про це він сказав в програмі каналу MSNBC. Такими, що розбивають серце, назвав він зображення, які надходять з Бучі, та додав, що США вже дійшли висновку, що російські військові здійснюють воєнні злочини проти українців.

«Ми збираємо інформацію. По-перше, щоб пролити світло на те, що насправді відбувається. По-друге, щоб переконатися, що ті, хто скоїв ці звірства та ті, хто віддавав відповідні накази, будуть притягнуті до відповідальності», - додав він.

«Коли йдеться про санкції, ми завжди говорили, ми продовжуватимемо чинити тиск на президента Путіна, на Кремль, на всіх тих поряд з ним, в тому числі олігархів та ставлеників, які підживлюють цю війну вибору проти України, допоки Кремль не вдасться до деескалації, допоки насильство не припиниться, допоки ці звірства не припиняться…Так що я підозрюю, що дуже скоро ви побачите додатковий тиск», - сказав Прайс.

В маеріалі використані матеріали MSNBC