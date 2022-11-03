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МАГАТЕ завершило перевірку українських об’єктів щодо створення «брудної бомби»
Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ), установа ООН, що здійснює нагляд за атомними об’єктами у світі, повідомило про те, що його інспектори завершили перевірку українських ядерних об’єктів на прохання українського уряду, який Росія звинуватила у створенні «брудної бомби». Про це у четвер, 3 листопада, повідомив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі.
«Наша технічна та наукова оцінка результатів, яку ми наразі провели, не показала жодних ознак незаявленої ядерної діяльності та матеріалів у цих трьох місцях», – сказав він, згідно з прес-релізом МАГАТЕ.
Агентство не виявило жодних ознак незаявленої ядерної діяльності та матеріалів у місцях розташування на підставі оцінки наявних на сьогоднішній день результатів та інформації, наданої УкраїноюЗаява МАГАТЕ
Як мовиться у повідомленні, інспектори агентства працювали в Україні на трьох локаціях – Інституті ядерних досліджень у Києві, Східному гірничо-збагачувальному комбінаті в Жовтих Водах і ВО «Південний машинобудівний завод» у Дніпрі.
Письмові запити з проханням надіслати інспекторів Україна направила в МАГАТЕ після того, як Російська федерація звинуватила Україну у тому, що вона нібито виробляє «брудну бомбу».
Як зазначає агентство, «інспектори змогли виконати всі заходи, які планувало провести МАГАТЕ, і отримали безперешкодний доступ до цих локацій». В результаті «агентство не виявило жодних ознак незаявленої ядерної діяльності та матеріалів у місцях розташування на підставі оцінки наявних на сьогоднішній день результатів та інформації, наданої Україною», мовиться у повідомленні.
Інспектори також відібрали зразки навколишнього середовища для аналізу в лабораторіях МАГАТЕ та його мережі аналітичних лабораторій. Цей аналіз може надати інформацію про те, чи зараз або в минулому на цих об’єктах відбувалася діяльність, пов’язана з ядерними матеріалами.
Минулого тижня міністр оборони Росії Сергій Шойгу під час телефонних розмов із кількома міністрами оборони країн-членів НАТО висловив припущення, що Україна може застосувати "брудну бомбу". США та Велика Британія відкинули та засудили звинування російського колеги.
Президент України Володимир Зеленський спростував закиди росіян, він також припустив, що слова Шойгу можуть свідчити про підготовку Кремля до використання цієї зброї.
«Якщо Росія телефонує і каже, що Україна нібито щось готує, це означає одне: Росія все це вже підготувала… Я вважаю, що зараз світ має реагувати максимально жорстко», – заявив Зеленський.
Назву «брудна бомба» використовують для означення пристрою з вибухівкою для розсіювання радіоактивних матеріалів. Така зброя, що може використовувати радіоактивні продукти з цивільних об'єктів, наприклад, лабораторій чи медичних центрів, вважалася зброєю терористів, які не мають доступу до зброї масового враження, яка є під контролем урядів.
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Російська війна в Україні посилила антисемітизм у Європі - правозахисники
Російська війна в Україні посилила тенденцію до дезінформації та антисемітизму через неправомірне використання термінів "нацист" і "геноцид" та спотворення об'єктивних фактів, йдеться у звіті Агенції з основоположних прав людини ЄС (FRA).
Засідання робочої групи в червні вже підкреслювало "ризики фейкових наративів", що розпалюють ненависть до євреїв з боку Росії, зазначено у звіті.
У Кремлі використовують антисемітські наративи і дезінформацію як виправдання свого вторгнення в Україну. Робоча група підтвердила інсинуації про начебто "нацистську" владу в Україні та закиди про "здійснений українцями геноциду", а також неправомірне використання таких термінів як "нацист" і "геноцид", що експерти назвали підживленням антисемітизму шляхом спотворення уявлень про об’єктивні факти.
У своєму щорічному звіті, складеному в липні цього року, FRA заявило, що єврейські громади в Європі "сильно постраждали" від онлайн-ненависті та дезінформації в контексті російського вторгнення та пандемії.
"Пандемія коронавірусу та агресія Росії проти України ще більше посилили" антисемітизм, який "залишається серйозною проблемою в наших суспільствах", – сказав директор FRA Майкл О’Флагерті.
При цьому правозахисне агентство повторило, що документування випадків прояву антисемітизму залишається поганим по всій Європі. У деяких країнах, таких як Австрія та Фінляндія, "більшість зареєстрованих інцидентів сталася онлайн". А в Угорщині та Португалії не було офіційних даних про зареєстровані такі інциденти. Влітку угорського прем'єра Віктора Орбана звинуватили в расизмі за висловлювання проти "змішування рас".
Раніше Голос Америки повідомляв про загострення ізраїльсько-російських відносин на тлі війни в Україні, яку РФ називає "спецоперацією з денацифікації".
А днями головний рабин Росії Берл Лазар виступив із різкою критикою статті про "неоязичницькі культи" в Україні, автором якої є помічник секретаря Ради безпеки Миколи Патрушева Олексій Павлов. Він заявив, що тези, що містяться в ній, є образою "мільйонів віруючих євреїв, у тому числі значної більшості євреїв Росії".
На думку експертів американського Інституту вивчення війни (ISW), зазначає Радіо Свобода, російські офіційні особи все частіше намагаються повʼязати війну в Україні з релігійними концепціями. Про це вказують останні заяви голови Чечні Рамзана Кадирова, який назвав війну в Україні "джихадом".
У статті використано матеріали AFP.
Вони повернулися з-за кордону, щоб захищати Україну. Відео
Повномасштабний напад Росії застав багатьох українців за кордоном. Частина з них відклала своє мирне життя та приїхала в Україну, щоб боронити її зі зброєю в руках. Серед них - Соня та Євген, які повернулись з Європи 25 лютого - на наступний день після вторгнення.
Нова Ера України: У Вашингтоні почули "Дух перемоги" Київського Оркестру Тетяни Калініченко. Інтерв'ю
В середині жовтня на сцені найбільшого концертзалу Вашингтона The Kennedy Center відбувся благодійний захід на підримку України. Київський Оркестр «Нова Ера» та відомий скрипаль Джошуа Белл збирали кошти для платформи United 24.
«Заснована на дезінформації». В ООН відхилили російську резолюцію про біолабораторії в Україні
Рада Безпеки ООН у середу, 2 листопада, переважною більшістю голосів відхилила спробу Росії створити комісію для розслідування її необґрунтованих заяв про те, що Україна та Сполучені Штати здійснюють «військово-біологічну» діяльність, яка порушує конвенцію про заборону використання біологічної зброї – повідомляє видання The Washington Post.
Під час голосування за резолюцію Росія отримала підтримку лише від Китаю, при цьому США, Великобританія та Франція проголосували «проти», а 10 інших країн Ради утрималися. Резолюцію не ухвалили, оскільки вона не набрала мінімум дев’яти голосів «за», необхідних для ухвалення.
Заступник посла Росії Дмитро Полянський заявив після голосування, що його уряд «дуже розчарований» тим, що Рада не відповіла позитивно на його прохання створити комісію. Він заявив, що «західні країни всіляко демонстрували, що на них закон не поширюється» і вони «готові розтоптати будь-яку норму, порушити будь-яке правило», звинувативши їх у «колоніальному менталітеті».
Посол США Лінда Томас-Грінфілд заявила, що пропонована резолюція «заснована на дезінформації, нечесності, недобросовісності та повній відсутності поваги до цього органу».
Перед голосуванням Полянський назвав резолюцію «важливою віхою», яка покаже, чи готова Рада Безпеки діяти відповідно до міжнародного права, надаючи державам-учасникам Конвенції про біологічну зброю право вимагати розслідування в Раді Безпеки.
«Це віха для російського обману та брехні. І світ це бачить», – відповіла на це Томас-Грінфілд.
Албанія, яка утрималася під час голосування за резолюцію, заявила, що шкодує про постійне використання РФ Ради безпеки ООН для дезінформації.
«Ми шкодуємо про постійне неправильне використання Росією UNSC для дезінформації. Натомість Росія повинна зупинити війну та поважати суверенітет та територіальну цілісність України», – йдеться у повідомленні представництва Албанії в ООН в твіттері.
Минулого тижня Росія поширила серед членів Ради безпеки ООН проект резолюції та 310-сторінковий документ, у якому стверджувалося, що в біологічних лабораторіях в Україні за підтримки Міністерства оборони США відбувається військова біологічна діяльність.
Цей орган ООН фактично паралізований щодо вжиття будь-яких дій проти військової агресії Росії через право вето. Москва неодноразово застосовувала своє право вето щодо рішень ООН, які стосувалися України.
Росія є одним з п'яти постійних членів Ради безпеки ООН, 10 інших членів обирають на Генасамблеї ООН. Україна неодноразово закликала позбавити РФ цього статусу через її дії, проте цього рішення досі немає.
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