МАГАТЕ завершило перевірку українських об’єктів щодо створення «брудної бомби»

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ), установа ООН, що здійснює нагляд за атомними об’єктами у світі, повідомило про те, що його інспектори завершили перевірку українських ядерних об’єктів на прохання українського уряду, який Росія звинуватила у створенні «брудної бомби». Про це у четвер, 3 листопада, повідомив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі.

«Наша технічна та наукова оцінка результатів, яку ми наразі провели, не показала жодних ознак незаявленої ядерної діяльності та матеріалів у цих трьох місцях», – сказав він, згідно з прес-релізом МАГАТЕ.

Агентство не виявило жодних ознак незаявленої ядерної діяльності та матеріалів у місцях розташування на підставі оцінки наявних на сьогоднішній день результатів та інформації, наданої Україною

Як мовиться у повідомленні, інспектори агентства працювали в Україні на трьох локаціях – Інституті ядерних досліджень у Києві, Східному гірничо-збагачувальному комбінаті в Жовтих Водах і ВО «Південний машинобудівний завод» у Дніпрі.

Письмові запити з проханням надіслати інспекторів Україна направила в МАГАТЕ після того, як Російська федерація звинуватила Україну у тому, що вона нібито виробляє «брудну бомбу».

Як зазначає агентство, «інспектори змогли виконати всі заходи, які планувало провести МАГАТЕ, і отримали безперешкодний доступ до цих локацій». В результаті «агентство не виявило жодних ознак незаявленої ядерної діяльності та матеріалів у місцях розташування на підставі оцінки наявних на сьогоднішній день результатів та інформації, наданої Україною», мовиться у повідомленні.

Інспектори також відібрали зразки навколишнього середовища для аналізу в лабораторіях МАГАТЕ та його мережі аналітичних лабораторій. Цей аналіз може надати інформацію про те, чи зараз або в минулому на цих об’єктах відбувалася діяльність, пов’язана з ядерними матеріалами.

Минулого тижня міністр оборони Росії Сергій Шойгу під час телефонних розмов із кількома міністрами оборони країн-членів НАТО висловив припущення, що Україна може застосувати "брудну бомбу". США та Велика Британія відкинули та засудили звинування російського колеги.

Президент України Володимир Зеленський спростував закиди росіян, він також припустив, що слова Шойгу можуть свідчити про підготовку Кремля до використання цієї зброї.

«Якщо Росія телефонує і каже, що Україна нібито щось готує, це означає одне: Росія все це вже підготувала… Я вважаю, що зараз світ має реагувати максимально жорстко», – заявив Зеленський.

Назву «брудна бомба» використовують для означення пристрою з вибухівкою для розсіювання радіоактивних матеріалів. Така зброя, що може використовувати радіоактивні продукти з цивільних об'єктів, наприклад, лабораторій чи медичних центрів, вважалася зброєю терористів, які не мають доступу до зброї масового враження, яка є під контролем урядів.