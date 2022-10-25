Рада безпеки ООН обговорить заяви Росії про "брудну бомбу" в Україні

Рада Безпеки ООН у вівторок за закритими дверима обговорить заяви Росії про те, що Україна планує застосувати "брудну бомбу". Про це повідомляє агенція AFP з посиланням на дипломатів. Джерела "Голосу Америки" підтверджують зустріч за закритими дверима у вівторок після обіду на запит Росії.

Посол Росії в ООН Василь Небензя у листі до Ради безпеки та генерального секретаря ООН Ґутерріша повторив заяви про те, що Київ нібито планує провокацію із "брудною бомбою".

23 жовтня міністр оборони Росії Сергій Шойгу під час телефонних розмов із кількома міністрами оборони НАТО висловив припущення, що Україна може застосувати "брудну бомбу". У відповідь кілька західних країн вже спростували та засудили звинувачення з боку РФ.

Президент України Володимир Зеленський також спростував закиди росіян. Він припустив, що слова Шойгу можуть свідчити про те, що Кремль сам готується до використання цієї зброї.

"Якщо Росія телефонує і каже, що Україна нібито щось готує, це означає одне: Росія все це вже підготувала… Я вважаю, що зараз світ має реагувати максимально жорстко", – заявив Володимир Зеленський.

Делегація МАГАТЕ на запит Києва готується відвідати дві локації в Україні найближчими днями, щоб перевірити будь-яку можливу незаявлену ядерну діяльність та матеріали

"Брудна бомба" - це суміш вибухівки з радіоактивним порошком або дробинками. Коли запускається вибухівка (наприклад, динаміт) вибух розсіює радіоактивний матеріал в межах кількох кварталів або кілометрів від місця вибуху.

У новині використані матеріали AFP, "Голосу Америки", Радіо Свобода.