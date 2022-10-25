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Рада безпеки ООН обговорить заяви Росії про "брудну бомбу" в Україні
Рада Безпеки ООН у вівторок за закритими дверима обговорить заяви Росії про те, що Україна планує застосувати "брудну бомбу". Про це повідомляє агенція AFP з посиланням на дипломатів. Джерела "Голосу Америки" підтверджують зустріч за закритими дверима у вівторок після обіду на запит Росії.
Посол Росії в ООН Василь Небензя у листі до Ради безпеки та генерального секретаря ООН Ґутерріша повторив заяви про те, що Київ нібито планує провокацію із "брудною бомбою".
23 жовтня міністр оборони Росії Сергій Шойгу під час телефонних розмов із кількома міністрами оборони НАТО висловив припущення, що Україна може застосувати "брудну бомбу". У відповідь кілька західних країн вже спростували та засудили звинувачення з боку РФ.
Президент України Володимир Зеленський також спростував закиди росіян. Він припустив, що слова Шойгу можуть свідчити про те, що Кремль сам готується до використання цієї зброї.
"Якщо Росія телефонує і каже, що Україна нібито щось готує, це означає одне: Росія все це вже підготувала… Я вважаю, що зараз світ має реагувати максимально жорстко", – заявив Володимир Зеленський.
Делегація МАГАТЕ на запит Києва готується відвідати дві локації в Україні найближчими днями, щоб перевірити будь-яку можливу незаявлену ядерну діяльність та матеріали
"Брудна бомба" - це суміш вибухівки з радіоактивним порошком або дробинками. Коли запускається вибухівка (наприклад, динаміт) вибух розсіює радіоактивний матеріал в межах кількох кварталів або кілометрів від місця вибуху.
У новині використані матеріали AFP, "Голосу Америки", Радіо Свобода.
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Інспектори МАГАТЕ відвідають Україну найближчими днями у пошуках “брудної бомби”
Делегація МАГАТЕ готується відвідати дві локації в Україні найближчими днями, щоб перевірити будь-яку можливу незаявлену ядерну діяльність та матеріали. Про це мовиться на сайті організації.
Візит готують після того, як Росія почала звинувачувати Україну в планах використати так звану “брудну бомбу”, що поєднує в собі звичайну вибухівку та радіоактивний матеріал. У понеділок, 24 жовтня, Міністерство оборони Росії заявило, що два українські ядерні об’єкти залучені до ймовірної схеми.
Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив, що знає про закиди РФ щодо діяльності українців на двох ядерних об'єктах. Гроссі підтвердив, що ці два об'єкта перебувають під гарантіями МАГАТЕ і їх регулярно відвідують міжнародні інспектори.
“МАГАТЕ проінспектувало одне з цих місць місяць тому, і всі наші висновки узгоджувалися з деклараціями України про гарантії, - заявив гендиректор МАГАТЕ Гроссі. - Жодної незаявленої ядерної діяльності чи матеріалів там не виявлено”.
Державна інспекція ядерного регулювання України у вівторок повідомила, що запросила інспекторів МАГАТЕ “провести верифікацію” в Інституті ядерних досліджень НАН України (м. Київ) та на ДП "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" (м. Жовті Води, Дніпропетровська область).
Раніше міністр закородонних справ України Дмитро Кулеба закликав МАГАТЕ терміново надіслати експертів на мирні об’єкти в Україні, на яких, згідно із неправдимими заявами РФ, розробляють “брудну бомбу”.
У Держдепартаменті США вважають, що неправдиві звинувачення Москви можуть бути спробою чергової ескалації з боку Кремля.
В Пентагоні заявили, що не бачать ознак того, що росіяни ухвалили рішення про застосування ядерної, біологічної чи хімічної зброї. Посадовець Міноборони США додав, що йдеться також і про "брудні бомби".
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Україні потрібно $3-5 млрд. фінансової допомоги на місяць - керівниця МВФ
Потреби України у зовнішньому фінансуванні становитимуть близько 3 мільярдів доларів на місяць до 2023 року за найкращим сценарієм, але можуть зрости до 5 мільярдів доларів, якщо російські бомбардування стануть "ще більш драматичними", заявила директорка-розпорядниця МВФ Крісталіна Георгієва під час конференції у Берліні на тему відбудови України, повідомляє Reuters.
За словами Георгієвої, Міжнародний валютний фонд працює з українською владою, щоб допомогти реалізувати її макроекономічну політику та визначити, що буде потрібно, щоб стати членом Європейського Союзу. За її словами, МВФ також працює над повноцінною програмою кредитування МВФ для України.
Напередодні Георгієва провела зустріч із прем'єром України Денисом Шмигалем, під час якої вони обговорили "спільну роботу щодо підтримки економічної стабільності України та мобілізації зовнішнього фінансування" для Києва.
Тим часом, за словами президента України Володимира Зеленського, російські удари ракетами та іранськими безпілотниками призвели до руйнування понад третини української енергетичної галузі. Виступаючи на конференції по відеозв’язку, він також заявив, що Україна поки не отримала коштів на Fast Recovery Plan - План швидкого відновлення - загальним обсягом у 17 мільярдів доларів. "Росія знищує все це, [...] щоб нам було важче проходити цю зиму", – сказав Зеленський.
Раніше "Голос Америки" повідомляв, що під час конференції у Берліні німецький канцлер Олаф Шольц заявив: "Коли ми відбудовуватимемо Україну, то ми це робитимемо, маючи на увазі Україну як члена ЄС. Це означає розбудову системи постачання, транспортної галузі, а також транспортної мережі так, щоб Україна була повністю поєднана з внутрішнім ринком ЄС".
Водночас, видання Politico.eu критикує конференцію за відсутність відповідей на запитання про те, "хто платитиме за відбудову спустошеної війною країни, і як держави ЄС і Київ та інші союзники розділять оплату", а також за відсутність частини, в якій учасники повинні заявити про конкретні суми і де буде схвалено політичні договори.
«Ця робота починається негайно», – Ріші Сунак, премʼєр-міністр Великої Британії. Відео
«Зараз наша країна переживає глибоку економічну кризу. Наслідки COVID все ще тривають, війна Путіна в Україні дестабілізувала енергетичні ринки та ланцюги поставок у всьому світі», – Ріші Сунак, премʼєр-міністр Великої Британії.
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