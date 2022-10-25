Інспектори МАГАТЕ відвідають Україну найближчими днями у пошуках “брудної бомби”  

Делегація МАГАТЕ готується відвідати дві локації в Україні найближчими днями, щоб перевірити будь-яку можливу незаявлену ядерну діяльність та матеріали. Про це мовиться на сайті організації.

Візит готують після того, як Росія почала звинувачувати Україну в планах використати так звану “брудну бомбу”, що поєднує в собі звичайну вибухівку та радіоактивний матеріал. У понеділок, 24 жовтня, Міністерство оборони Росії заявило, що два українські ядерні об’єкти залучені до ймовірної схеми.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив, що знає про закиди РФ щодо діяльності українців на двох ядерних об'єктах. Гроссі підтвердив, що ці два об'єкта перебувають під гарантіями МАГАТЕ і їх регулярно відвідують міжнародні інспектори.

“МАГАТЕ проінспектувало одне з цих місць місяць тому, і всі наші висновки узгоджувалися з деклараціями України про гарантії, - заявив гендиректор МАГАТЕ Гроссі. - Жодної незаявленої ядерної діяльності чи матеріалів там не виявлено”.

Державна інспекція ядерного регулювання України у вівторок повідомила, що запросила інспекторів МАГАТЕ “провести верифікацію” в Інституті ядерних досліджень НАН України (м. Київ) та на ДП "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" (м. Жовті Води, Дніпропетровська область).

Раніше міністр закородонних справ України Дмитро Кулеба закликав МАГАТЕ терміново надіслати експертів на мирні об’єкти в Україні, на яких, згідно із неправдимими заявами РФ, розробляють “брудну бомбу”.

У Держдепартаменті США вважають, що неправдиві звинувачення Москви можуть бути спробою чергової ескалації з боку Кремля.

В Пентагоні заявили , що не бачать ознак того, що росіяни ухвалили рішення про застосування ядерної, біологічної чи хімічної зброї. Посадовець Міноборони США додав, що йдеться також і про "брудні бомби".

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