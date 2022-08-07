МАГАТЕ: Обстріли Запорізької АЕС можуть призвести до ядерної катастрофи

Через чотирнадцять років після російського вторгнення до Грузії Російська Федерація продовжує порушувати угоду про припинення вогню, укладену за посередництва Євросоюзу і розширює свій незаконний контроль на грузинських окупованих територіях. Про це йдеться в заяві МЗС Грузії, присвяченій роковинам російсько-грузинської війни.

«Зводячи колючий дріт та інші загородження на лінії окупації, незаконно арештовуючи та викрадаючи людей, грубо порушуючи права людини, здійснюючи етнічну дискримінацію грузинів, Росія завдає удару по безпеці, правам людини та гуманітарному середовищу на місцях, тим самим, серед іншого, намагається ізолювати людей , що проживають на окупованих територіях, від решти Грузії та міжнародної спільноти», — заявляють у грузинському МЗС.

У МЗС Грузії зазначають, що в даному контексті «переломне значення» мало рішення Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) у справі про серпневу війну, винесену 21 січня 2021 року. Як підкреслюють у МЗС, ЄСПЛ встановив, що саме Росія несе відповідальність за порушення прав людини в окупованих регіонах і що виходячи з цього, марними виявилися багаторічні спроби Росії уникнути правової відповідальності за окупацію та злочини, що скоюються в Абхазії та Цхінвальському регіоні.

Тбілісі підтверджує політику мирного врегулювання російсько-грузинського конфлікту і дякує міжнародному співтовариству за підтримку суверенітету та територіальної цілісності країни.

«Ця підтримка набуває особливого значення сьогодні, коли Росія своєю військовою агресією проти України продовжує порушувати принципи міжнародного права та підриває безпеку Європи», - йдеться у заяві.

Тбілісі закликає Москву виконати взяті на себе зобов'язання, припинити окупацію грузинських територій та відкликати визнання так званої незалежності грузинських регіонів.

Нагадаємо, то в результаті російсько-грузинської війни Росія у 2008 році визнала незалежність двох грузинських регіонів – Абхазії та Південної Осетії – та перекинула додаткові війська та озброєння на свої військові бази на цих територіях. Усі держави світу – за винятком Венесуели, Нікарагуа, Науру та Сирії – розглядають ці регіони як територію Грузії, яка знаходиться під російською окупацією.

У зв'язку з роковинами серпневої війни посольство Сполучених Штатів у Грузії поширило відеозвернення.

«Ми пам'ятаємо, як усе почалося, ми пам'ятаємо сьогоднішній день, ми пам'ятаємо про вторгнення російської армії до Грузії, ми не забудемо про десятки тисяч біженців, ми не забудемо про жертви, ми продовжимо працювати для миру, ми стоятимемо разом із Грузією», - йдеться у відеозверненні, записаному співробітниками американського посольства.

Заяву поширив і Євросоюз, в якому «суворо і одностайно» засудив «безпідставну і невиправдану агресивну війну» Росії проти України, а також визнання Росією сепаратистських грузинських регіонів Абхазії та Південної Осетії та присутність її збройних сил на цих територіях.

У заяві сказано, що «бордеризація» (тобто перенесення російськими військовими лінії окупації вглиб підконтрольної Тбілісі території), порушення прав людини, незаконні затримання та обмеження на свободу пересування в зоні поділу сторін є порушенням як міжнародного права, так і зобов'язань , взятих на себе Росією за згодою від 12 серпня 2008 року.

"Підтверджуємо тверду підтримку Європейським Союзом незалежності, суверенітету та територіальної цілісності Грузії в межах міжнародно визнаних кордонів країни", - йдеться у заяві Євросоюзу.

Спеціальну заяву розповсюдило і МЗС України заявивши, що російська агресія в Україні є результатом того, що у 2008 році світова спільнота не відреагувала належним чином на вторгнення РФ до Грузії.

«Не отримавши належної реакції світового співтовариства на агресію проти Грузії, в 2014 році росія продовжила загарбницькі дії в Україні – окупувала Крим та частину Донецької та Луганської областей, а 24 лютого 2022 року розпочала повномасштабну війну проти України.

Переконані, що зупинити агресивну політику РФ можливо завдяки спільним зусиллям міжнародної спільноти, чіткому дотриманню санкційних режимів проти Росії та всебічній підтримці країн, проти яких Москва здійснює агресію», - йдеться у заяві МЗС.

У відомстві додали, що Росія повинна «деокупувати частини територій Грузії та України, а російські воєнні злочинці понести найсуворішу відповідальність».

Внаслідок російської агресії у серпні 2008 року, згідно з грузинськими даними, з грузинської сторони загинули 412 осіб, з них 169 військових; поранення отримали 1747 осіб. При цьому 130 тисяч громадян були змушені залишити свої будинки. Внаслідок російської інтервенції було зруйновано 35 000 житлових будинків та 53 сіл. Росія окупувала 5 грузинських долин та 125 сіл.