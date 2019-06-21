Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте звинуватив колегу з Малайзії у створенні плутанини довкола розслідування збиття малайзійського авіалайнера рейсу MH1.

Прем’єр-міністр Магатір Могамад у четвер висловив сумніви в об’єктивності очолюваного Нідерландами міжнародного розслідування трагедії, в результаті якої у небі над східною Україною загинули 298 людей у літаку, що летів з Амстердама в Куала-Лумпур 17 липня 2014 року.

Рішення про висунення обвинувачень одноголосно підтримали слідчі органи усіх країн ССГ

​Спільна слідча група (ССГ), до якої входять представники Австралії, Бельгії, Нідерландів, Малайзії та України цього тижня оголосила про звинувачення чотирьох осіб, трьох російських громадян і одного українського, у причетності до вбивства людей в літаку.

Представники слідства та нідерландської прокуратури повідомили, що суд над першими обвинуваченими почнеться у березні наступного року і що слідство триває.

Нідерландський міністр юстиції та безпеки Ферд Ґраппергаус у листі до парламенту Нідерландів 19 червня написав, що “рішення про висунення обвинувачень одноголосно підтримали слідчі органи усіх країн ССГ”.

Але Магатір Могамад, коментуючи офіційне повідомлення ССГ та прокуратури Нідерландів, висловив невдоволення і наголосив, що “від самого початку це було політичним питанням, як звинуватити Росію у проступку”.

“Навіть до обстеження вони вже сказали - Росія. А тепер вони кажуть, що мають докази. Нам дуже важко прийняти це”, - сказав Магатір Могамад журналістам в Малайзії.

Заява малайзійського керівника розходиться зі словами представника Малайзії у слідчій групі, проте була співзвучною з реакцією російського президента Путіна у Москві, який вчергове заперечив причетність Росії.

Малайзійський прокурор Могамад Ганафіа бін Закарія сказав репортерам на прес-конференції у Нідерландах, що підтримує висновки ССГ, які “базуються на глибоких розслідуваннях, а також на юридичних дослідженнях”.

Марк Рютте повідомив, що намагатиметься з’ясувати ситуацію напряму з урядом Малайзії.

Він висловив жаль, що коментарі Могамада можуть засмутити родичів жертв збитого літака.

“Я можу припустити, що родичі напевне дуже розчаровані, і також це сіє плутанину”, - сказав Рютте у Брюсселі перед самітом керівників ЄС.

93-річний Магатір Могамад очолював Малайзію між 1981 і 2003 роками, а потім став прем’єр-міністром 2018 року.

Одним із пріоритетів його урядової політики були відносини з Радянським Союзом, а згодом - з Росією.

Журналісти запитували Магатіра Могамада у четвер, чи пов’язані його заяви на захист Росії з контрактами на продаж пальмової олії, що він заперечив.

Головний прокурор Нідерландів Фред Вестербеке сказав у четвер: “Зараз ми маємо докази, що Російська Федерація так чи інакше причетна до цієї трагедії, цього злочину… Я впевнений - вони знають, що сталося, бо була використана установка “Бук” з 53-ї бригади”.

Вестербеке також звинуватив Москву у тому, що російська сторона не дає відповіді на конкретні питання, пов’язані з розслідуванням збиття малайзійського авіалайнера.

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