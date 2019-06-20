Державний секретар США Майкл Помпео привітав оголошення міжнародної Спільної слідчої групи у Нідерландах про висунення чотирьом особам обвинувачень у причетності до збиття пасажирського літака на сході України у липні 2014 року.

Трьох громадян Росії: Ігоря Ґіркіна, Сергія Дубінського та Олега Пулатова, а також громадянина України Леоніда Харченка назвали причетними до загибелі 298 людей в літаку.

“Усі ті, кому сьогодні висунуті обвинувачення, є членами керованих Росією формувань у східній Україні. Ми закликаємо Росію поважати й дотримуватися резолюції Ради безпеки ООН 2166 (2014) та гарантувати, що будь-яка обвинувачена особа, що на даний час є у Росії, відповідала перед судом”, - сказано у заяві держсекретаря для преси.

Помпео висловив впевненість у “професіоналізмі і спроможності” нідерландської системи судочинства.

Але перші відповіді з Москви дають підстави вважати, що Росія не має намірів виконувати вимоги міжнародного розслідування і сприяти суду в Нідерландах, початок якого призначено на 9 березня 2020 р.

На наступний день після прес-конференції Спільної слідчої групи 19 червня секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев відкинув усі висновки слідства.

“Ми не бачимо доказів, які підтверджують сказане”, - сказав Патрушев.

Міністерство закордонних справ Росії напередодні оприлюднило заяву, в якій стверджує, що “вчергове на адресу російської сторони висуваються абсолютно голослівні обвинувачення”.

Докази, які демонстрували представники слідства, у Москві назвали “неконкретними” й “отриманими з сумнівних джерел”.

Міністерство також заперечує звинувачення, що Росія відмовлялася від співпраці з розслідуванням і стверджує, що російська сторона “надала всю інформацію щодо катастрофи MH17”.

Але у тій офіційній заяві російський уряд повністю проігнорував факт оголошення обвинувачень щодо чотирьох осіб, троє з яких є громадянами Росії.

У Москві також не подали ознак готовності виконати офіційні прохання міжнародного слідства чи дати відповіді на конкретні запитання, надіслані раніше.

Заклики головного прокурора Нідерландів

“Ми подамо офіційний запит до Російської Федерації, викликати тих підозрюваних, які перебувають у Російській федерації. Ми також проситимемо Росію допитати підозрюваних стосовно звинувачень”, - сказав нідерландський головний прокурор Фред Вестербеке.

Вестербеке повідомив, що й Україна отримає подібний запит щодо обвинуваченого українського громадянина, але на прес-конференції було зауважено, що той підозрюваний перебуває на територіях не контрольованих українським урядом.

Генеральний прокурор України Юрій Луценко брав участь у події в Нідерландах, як представник п’яти країн, що співпрацюють у Спільній слідчій групі.

Фред Вестербеке озвучив кілька запитань, на які Москва, за його словами, вже тривалий час не відповідає: “Наприклад, ми чекаємо відповіді на запитання, де зараз ракетна установка “Бук” зі складу 53 бригади Російської Федерації, яка була зафіксована на відео у липні 2014 року в колоні?.. Чи працював підозрюваний Сергій Дубінський у липні 2014 на російський уряд?”

Головний прокурор Нідерландів констатував, що конституції Росії, а також України забороняють екстрадицію громадян в інші держави.

Але він звернувся з безпосереднім закликом до обвинувачених вийти на зв’язок зі слідством і добровільно з’явитися на суд 9 березня 2020 року в Гаазі, щоб відповісти на обвинувачення.

Вестербеке наголосив, що процес почнеться навіть за умови, якщо обвинувачені не з’являться.

Керівник поліції Нідерландів Вілберт Пауліссен підкреслив, що факт висунення обвинувачень чотирьом особам не означає завершення слідства.

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