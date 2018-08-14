Ідеальний фон для селфі та Instagram у США пропонують за гроші

У США набуває популярності новий тренд – «майданчики для Instagram». Своєрідні інтерактивні музеї бурхливо виникають у великих американських містах, таких як Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Чикаго та інші, даючи відвідувачам можливість перенестися в інший світ, повідомляє NBC News.

Соняшниковий сад, басейн з ікрою та психоделічна пральня – це лише кілька прикладів залів, які ідеально підходять для фотографій на Instagram. Вони захопили вакантні приміщення в студіях та закинутих будівлях по всій країні, заманюючи одержимих хештегами, зазначає телеканал.

Щоб відвідати таку інтерактивну виставку, потрібно заплатити від 18 до 45 доларів. Багато з «ігрових майданчиків для Instagram» призвели до тисяч публікацій на соціально-медійній платформі. На виставках використовують спеціальні техніки освітлення і кольорові схеми, щоб допомогти відвідувачам, серед яких переважають мілленіали, мати якнайкращий вигляд, зазначає NBC News.

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