Facebook буде говорити, коли вже "досить"

Компанія Facebook протягом усіх років своєї розбудови зосереджувалася понад усім на одній справі: змусити людей проводити більше часу в соціальній мережі. Тепер, коли технологічні гіганти стикаються з посиленою критикою щодо того, що їхні продукти викликають залежність, компанія випускає функції, які робитимуть протилежне, пише видання The Los Angeles Times.

Ми хочемо, щоб час, який люди проводять на Facebook та Instagram, був свідомим, позитивним і таким, що надихає

Facebook та Instagram додадуть елементи керування, щоб допомогти людям виміряти, скільки часу вони проводять на сайтах, і зменшити його, якщо є бажання. Користувачі також зможуть відключати сповіщення в додатках на певний період або налаштувати окремі сповіщення, які з’являтимуться, якщо вони занадто довго прокручують новинну стрічку.

Більшість компаній не приділяла увагу цій проблемі, поки фахівці з питань психічного здоров'я та критики індустрії не почали висловлювати занепокоєння щодо залежності від Інтернету та пристроїв, а також щодо того, що технологія розроблена таким чином, щоб користувачі поверталися в мережу.

Наприклад, у червні компанія Apple представила «Екранний час», звіт про діяльність, який покаже, скільки часу витрачають користувачі на окремі додатки та як часто вони беруть у руки свої телефони. У травні компанія Google оголосила про подібну функцію контролю.

«Ми хочемо, щоб час, який люди проводять на Facebook та Instagram, був свідомим, позитивним і таким, що надихає», – заявила компанія Facebook.

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