У Манафорта вилучать майна на десятки мільйонів, а от куртку зі шкіри страуса він може залишити собі

ФБР та Міністерство юстиції США не звернулись з вимогою про вилучення двох артефактів, що запам'ятались тим, хто спостерігав за ходом процесу – піджака зі шкіри пітона та куртки зі шкіри страуса, повідомляє CNN.

Під час обшуку помешкання Манафорта, ФБР зробило фото десятків предметів коштовного одягу. Серед предметів, куртка пітона, що коштує 18 500 тисяч, куртка з верблюжої вовни за 6 500 доларів, куртки зі шкіри страуса за 15 000 та 9 500 доларів США.

Витрати на проведення розслідування спецпрокурора Мюллера склали близько 25 мільйонів доларів на вересень 2018 року.

В результаті вироку Манафорту, жертви його шахрайства та кредитори отримають 36 мільйонів доларів.

У Манафорта вилучать п'ять об'єктів в Нью-Йорку, три банківські рахунки а також один страховий поліс. Об'єкти нерухомості буде продано і ці гроші надійдуть федеральному урядові, кредиторам та жертвам злочинів Манафорта.

На тепер, Міністерство юстиції погодилось повернути мільйони банкам, щоб виплатити іпотечні кредити Манафорта.

Після продажу активів, виплат банкам та дебіторам, Манафорт муситиме сплатити біля 17 мільйонів доларів федеральному урядові. З них 11 мільйонів надійде Міністерству фінансів США і 6 мільйонів доларів – податковій адміністрації на сплату податкової заборгованості, повідомляє агенція.

Крім мільйонів від Манафорта, розслідування спецпрокурора Мюллера також домоглось сплати штрафів на близько 130 000 доларів від радників кампанії Трампа Джорджа Пападопулоса, голландського юриста Алекса ван дер Зана, колишнього юриста Дональда Трампа Майкла Коена та Манафорта.

Манафорт залишиться заможною людиною. На час винесення вироку, за інформацією прокурорів, Манафорт володів будинками вартістю щонайменше 4 мільйони доларів, пише CNN.

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