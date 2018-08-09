Шалені гроші. Манафорт отримав більше $65 мільйонів в Україні – обвинувачення

Пол Манафорт отримав більше 65 мільйонів доларів за свою роботу в Україні за 2010-2014 роки. Ці гроші він зберігав на рахунках поза межами США. За цей же період він витратив більше 15 мільйонів доларів на придбання об'єктів нерухомості, ландшафтний дизайн, облаштування будинків та придбання предметів розкошів, включаючи куртки зі шкіри пітона та страуса, повідомляє CNN посилаючись на судову інформацію.

Ці шалені суми було оприлюднено в середу наприкінці триденних свідчень колишнього бізнес-партнера Манафорта Ріка Ґейтса в суді, протягом яких свідок підтвердив, що Манафорт приховував наявність 15 банківських рахунків поза межами США і вдавався до підробки фінансових документів. Ґейтс також визнав, що крав гроші у Манафорта і мав позашлюбні відносини.

Слідча ФБР з фінансових справ Морган Меджонос надав підтвердження купівель предметів розкошів Манафортом.

Він продемонстрував присяжним як ФБР ретельно відслідкувало банківські перекази з рахунків за кордоном до крамниць в США, які продавали коштовні товари Манафорту, включаючи крамницю чоловічого одягу індивідуальної пошивки Alan Couture, де Манафорт за п'ятизначні суми купував куртки, зроблені зі шкіри страуса та пітона.

Агент Служби внутрішніх надходжень США Майкл Велч зазначив, що Манафорт використовував свої доходи отримані поза США, зокрема, для купівлі яхти, катання на конях, оренди вілли в Італії та оплати послуг косметичної стоматології.

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