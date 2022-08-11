Мережа ресторанів швидкого харчування McDonald’s почне відновлювати роботу в Україні у найближчі місяці. Про це повідомляє інформаційне агентство Associated Press.

В четвер, 11 серпня, в McDonald’s заявили, що почнуть поступово відкривати деякі ресторани в Києві та на заході України, на відносно далекій відстані від бойових дій. Серед західних компаній, які продовжують працювати в Києві є Nike, KFC та магазин одягу Mango.

«Ми багато спілкувалися з нашими співробітниками, які висловили велике бажання повернутися до роботи та побачити, як наші ресторани в Україні знову відкриються», — сказав старший віце-президент з міжнародних ринків McDonald’s Пол Помрой у зверненні до співробітників. «В останні місяці зміцнилась віра в те, що це підтримає невелике, але важливе відчуття нормального життя», - додає Помрой.

McDonald’s має 109 ресторанів по всій Україні, втім компанія не повідомляє, скільки саме із них відкриються. За інформацією компанії, в наступні кілька місяців в McDonald’s працюватимуть із постачальниками, займатимуться підготовкою відділень, поверненням співробітників і запровадженням безпекових процедур.

Нагадаємо, що в травні після більш ніж 30-річної присутності в Росії, в McDonald’s оголосили про продаж активів і зупинку бізнесу в Росії. Компанія, прихід якої до СРСР пов'язували з поширенням "перебудови" та "гласності", тепер заявила, що подальше перебування в Росії не відповідає цінностям компанії. Мережі McDonald's в Росії належало більше 850 ресторанів, де працювали більше 62 000 людей. В компанії підтвердили віддансть захисту працівників у період продажу активів. З початку повномасштабного вторгнення Росії до України, близько тисячі компаній оголосили про добровільне скорочення бізнесу в Росії, йдеться в дослідженні Єльського університету.

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