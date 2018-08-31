Президент Франції хоче “перезавантаження” відносин з Росією, але нагадує про Україну

Кремль підтверджує, що президент Путін готується до поїздки у Францію на тлі заявленої готовності французького керівника шукати способи співпраці з Росією.

Російський керівник, ймовірно, братиме участь у церемоніях у листопаді з нагоди 100 річниці закінчення Першої світової війни.

Повідомлення з’явилося на наступний день після того, як Еммануель Макрон виступив у Гельсінкі, де закликав Європейський Союз оновити відносини з Москвою включно зі співпрацею в галузі оборони.

Росія прагне тісніших економічних зв’язків з Європою. Але ми не можемо цього зробити допоки українське питання залишається відкритим

Французький президент у четвер застеріг також, що було б неправильно “забути останні кілька років”, і що Росія мала б показати просування у вирішенні проблем включно з українським мирним процесом.

Намагання Макрона сприяти розв’язанню російсько-українського конфлікту у межах так званого “нормандського формату” за участі Франції, Німеччини, України та Росії досі виявилися безрезультатними.

Хоча Еммануель Макрон почав своє президентство у травні минулого року зі звинуваченнями Росії у спробах втручатися у французьку виборчу кампанію на боці проросійської Марін Ле Пен, він неодноразово дав зрозуміти, що готовий до діалогу з Путіним.

Теперішню потребу перегляду структури безпеки на континенті Макрон пояснює новою міжнародною ситуацією, що склалася в умовах президентства Дональда Трампа, який у порівнянні з попередніми американськими лідерами США робить відмінні наголоси на партнерстві США з Європейським Союзом.

Французький керівник сказав, що Європа довго покладалася на захист США, але тепер настала потреба, щоб ЄС розвивав власні оборонні потужності.

“Нашим інтересам відповідає налагодження стратегічних відносин ЄС з Туреччиною, а також з Росією, що принесе стабільність, що у перспективі принесе більше сили й згуртованості”, - цитує Макрона новинна агенція Reuters зі спільної прес-конференції французького і фінського президентів.

“Росія прагне тісніших економічних зв’язків з Європою. Але ми не можемо цього зробити допоки українське питання залишається відкритим”, - сказав президент Фінляндії Саулі Нііністо.

Уроки попередника

Журнал Український Тиждень нещодавно познайомив читачів з частинами спогадів попереднього президента Франції, Франсуа Олланда про методи, які Путін застосовує у міжнародних відносинах.

В опублікованих цього року мемуарах Les leçons du pouvoir (“Уроки влади”) Олланд, застерігає, що Путін користується, “коли Європа слабка і розділена, заграючи з одними, використовуючи економіку та енергію як зброю щодо других, а іншим виводить на кордони війська".

"Щодо Сполучених Штатів він виявив готовність використовувати будь-які засоби включно з найогиднішими, щоб сіяти проблеми у самому серці американської демократії”, - пише Олланд.

У частині спогадів про переговори у Мінську 11-12 лютого 2015 року за участі Олланда, Порошенка, Меркель і Путіна, французький політик згадує, що “Порошенко з Путіним постійно підвищували голос один на одного. Російський президент був так рознервувався, що став погрожувати остаточно розчавити військо свого візаві. Це виказало, що російські війська на Сході України є. Путін похопився та взяв себе в руки».

“Путін залякує, щоб зручніше вести переговори. Він не завойовує, а відкушує території, ковток за ковтком”, - цитує книгу Олланда український часопис.

Кореспондент Українського Тижня Алла Лазарєва підкреслює огляді книги, що Франсуа Олланд “на відміну від багатьох інших французьких президентів” зберіг свою критичність щодо російського керівника до завершення власного мандату на посаді.

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