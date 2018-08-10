Париж викрив недомовки Кремля про Сенцова

Президент Франції Еммануель Макрон під час телефонного дзвінка з Володимиром Путіним обговорював питання Сирії та незаконно ув'язненого Росією українського режисера Олега Сенцова. Про це заявили в Єлисейському палаці. Напередодні цього прес-служба Кремля заявляла, що Макрон і Путін обговорювали Сирію та "деякі інші теми".

Президент Республіки передав Путіну свою стурбованість здоров'ям Сенцова, яке, схоже, небезпечно погіршилось, та важливість того, щоб Росія терміново знайшла гуманітарне вирішення ситуації, - заявили в офісі президента Франції

"Президент Республіки передав Путіну свою стурбованість здоров'ям Сенцова, яке, схоже, небезпечно погіршилось, та важливість того, щоб Росія терміново знайшла гуманітарне вирішення ситуації", - заявили в офісі президента Франції.

Нагадаємо, що адвокат українського режисера розповів "Голосу Америки" про візит до свого підзахисного.

Український режисер Олег Сенцов перебуває в "поганому" стані, і незворотні зміни в його організмі можуть відбутися "найближчим часом". Про це "Голосу Америки" в інтерв'ю розповів адвокат Дмитро Дінзе, який відвідав свого підзахисного 7 серпня в колонії в Лабитнангі. Олег Сенцов, засуджений російським судом на 20 років ув'язнення, вже 89 днів тримає безстрокове голодування з вимогою звільнення всіх українських політичних в'язнів з російських в'язниць.

Дмитро Дінзе, відповідаючи на запитання "Голосу Америки" про небезпеку початку незворотних змін в організмі свого підзахисного, заявив: "Я думаю, що це (незворотні зміни - Д.Г.) скоро настануть, я думаю, що це настане найближчим часом, тому що третя криза вже почалась, затяжна. Поганий стан, весь блідий. Почалися дуже серйозні проблеми з нирками і печінкою, а основний удар йде по серцю".

У нього було дві кризи, а третя стала затяжною, тому що там була сильна спека в Лабитнангі, і під час цієї спеки йому вдарило по здоров'ю дуже сильно, - розповідає захисник Сенцова​

"У нього було дві кризи, а третя стала затяжною, тому що там була сильна спека в Лабитнангі, і під час цієї спеки йому вдарило по здоров'ю дуже сильно. Там один вентилятор - і все. Він каже, що з серцем дуже погано стало, і лікарі там заметушилися, захотіли його двічі в реанімацію відвезти, на два тижні", - пояснює Дмитро Дінзе.

За словами захисника, Сенцов від реанімації відмовився: "Він від цих реанімацій відмовився, він сказав: "Ну, вони мене туди привезуть, прив'яжуть до ліжка і накачають поживними речовинами, почнуть годувати і знімати мене з голодування. Мені це не треба, тому я трохи більше приймаю штучної суміші, ніж раніше, але зате мене нікуди не повезуть, і я не знімуся з голодування".

Адвокат описує, як проходять дві години, відведених йому на спілкування з Олегом Сенцовим: "Я йому приводжу листи від родичів, від людей, які запускають один проект з кінематографії. Це відразу багато інформації, яка на нього вивалюється, він сидить і пише відповіді, перебирає різні папери. Йому передавали прохання багатьох людей, щоб він припинив голодування, але він відразу відправляє ці прохання в сміття і каже: "я в жодному разі голодування не припиняю".

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