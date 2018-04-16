Макрон каже, що переконав Трампа залишитися в Сирії і назвав Росію причетною до дій Асада

Французький президент Еммануель Макрон стверджує, що він у телефонних розмовах з президентом Дональдом Трампом переконав його у потребі брати участь у вирішенні сирійської проблеми, хоча нещодавно керівник США оголошував про виведення звідти американських військ.

Самі вони хлор не застосовували, але методично працювали над тим, щоб міжнародна спільнота втратила здатність використовувати дипломатичні канали для недопущення застосування хімічної зброї

Reuters вказує, що для президента Франції незвично виставляти себе рушієм американської політики застосування сили на Близькому Cході, але агенція підкреслює, що упродовж року Макрон і Трамп змогли налагодити тісні й приязні відносини.

Еммануеля Макрона очікують цього місяця у Вашингтоні з державним візитом.

Після появи коментарів Макрона у неділю речниця Білого дому Сара Сандерс зауважила: “Завдання США не змінилося - президент чітко дав зрозуміти, що прагне повернути американські війська додому якнайшвидше”.

Макрон також каже, що він доводив необхідність обмеженого спільного удару США, Франції та Британії, здійсненого минулої суботи у відповідь на звинувачення про застосування сирійським урядом хімічної зброї.

“Ми також переконали його у потребі обмежити удари лише по об’єктах хімічної зброї після того, як справи трохи розігналися через дописи у Twitter”, - сказав Макрон в інтерв’ю кільком французьким ЗМІ у прямому ефірі.

Французький президент доводив, що є докази застосування хімічної зброї у Сирії, і що удари західних союзників по сирійських об’єктах були необхідні, аби переконати Росію, що Захід не слабкий.

Макрон заявив, що Росія, підтримуючи Асада, фактично стала причетною до дій сирійського режиму.

“Звичайно вони причетні. Самі вони хлор не застосовували, але методично працювали над тим, щоб міжнародна спільнота втратила здатність використовувати дипломатичні канали для недопущення застосування хімічної зброї”, - сказав французький президент.

Росія та Сирія засуджують західні удари, називаючи їх незаконними агресивними діями.

Згідно з повідомленнями Кремля президент Путін сказав у неділю в розмові з іранським президентом Роугані: “Якщо такі дії, здійснені всупереч хартії ООН, повторяться, це обов’язково спровокує хаос у міжнародних відносинах”.

Дивіться також: Вікно в Америку. За порушення пожежної безпеки – за ґрати