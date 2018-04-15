Віце-президент США Майк Пенс звинуватив Росію у свідомому поширенні дезінформації про події у Сирії та відбілюванні злочинів Башара-аль-Асада.

"Але путінська брехня розвалюється перед обличчям правди", - заявив Пенс на саміті лідерів країн Латинської Америки, що проходить в Перу.

Майк Пенс також заявив, що настав час також ізолювати режим Ніколаса Мадуро у Венесуелі. Він пообіцяв, що США не зупиняться, поки демократія не буде відновлена у Венесуелі.

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