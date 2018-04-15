Спеціальні потреби

Мови
Попередній Наступний
Breaking News
Актуально

Пенс звинуватив Росію у свідомому поширенні дезінформації про події у Сирії

Віце-президент США Майк Пенс звинуватив Росію у свідомому поширенні дезінформації про події у Сирії та відбілюванні злочинів Башара-аль-Асада.

"Але путінська брехня розвалюється перед обличчям правди", - заявив Пенс на саміті лідерів країн Латинської Америки, що проходить в Перу.

Майк Пенс також заявив, що настав час також ізолювати режим Ніколаса Мадуро у Венесуелі. Він пообіцяв, що США не зупиняться, поки демократія не буде відновлена у Венесуелі.

Дивіться також: Що Помпео казав про Україну під час слухань із затвердження на посаді держсекретаря США

Що Помпео казав про Україну під час слухань із затвердження на посаді держсекретаря США. Відео
Embed
Що Помпео казав про Україну під час слухань із затвердження на посаді держсекретаря США. Відео

No media source currently available

0:00 0:04:10 0:00
Direct link

Facebook Forum

Інше за темою

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG