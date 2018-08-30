У США пообіцяли докази свідомих порушень закону Манафортом під час роботи на клієнтів з України

Суддя, який керує майбутнім судовим процесом над Полом Манафортом у Вашингтоні, повідомив уряду, що він може використати докази, які ймовірно показують, що Манафорт знав про правила, що вимагали його реєстрації як іноземного агента для роботи з Україною. Про це повідомляє видання Bloomberg.

Колишній голова кампанії президента Дональда Трампа Пол Манафорт звинувачується у порушенні Закону про реєстрацію іноземних агентів, а також у відмиванні коштів та перешкоджанні правосуддю у справі в Вашингтоні. Прокурори планують представити докази того, що Міністерство юстиції ознайомило його з правилами такого виду роботи у середині 1980-х років.

«Підрозділ FARA (закон від 1938 року «Про реєстрацію іноземних агентів» – прим. ГА) ознайомив відповідача з правилами у спосіб, який тут особливо підходить», – заявив прокурор Ендрю Вайссманн, окружному судді США Емі Берман Джексон під час слухання щодо доказів у вівторок.

Захист заперечив проти введення доказів, називаючи їх застарілими та упередженими. Джексон відкинула цей аргумент, але сказала, що прокурори не можуть говорити про те, хто був іноземними клієнтами Манафорта, або про роботу, яку він робив для них.

Манафорт був засуджений 21 серпня за вісьмома статтями банківського та податкового шахрайства в окремому судовому процесі в Александрії, штат Вірджинія. Початок наступного судового процесу заплановане на 24 вересня.

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