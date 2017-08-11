Манафорт міг відмивати гроші Фірташа - Slate

Останнім часом, багато правоохоронних установ США зайнялись минулим колишнього голови передвиборчої кампанії президента Трампа Пола Манафорта, пише Slate, наводячи перелік таких дій:
- Команда Мюллера тижнями надсилає ордери міжнародним банкам, запитуючи про історії операцій за рахунками, пов’язаними з Манафортом та його бізнесами.
- Слідчі намагаються дізнатись більше інформації про діяльність Манафорта у його партнерів по бізнесу, його зятя та українського олігарха.
- Колишній зять Манафорта Джеффрі Йохай перебуває під слідством ФБР через можливу причетність до організації фінансової піраміди, повідомляє Slate з посиланням на Bloomberg.
- Прокурори Нью-Йорку передали права Мюллеру на розслідування можливого відмивання грошей зі Східної Європи Манафортом через купівлю нерухомості в Нью-Йорку.
- Слідчі також займаються бізнесом Манафорта CMZ Ventures, який отримав 25 мільйонів доларів від українського олігарха Дмитра Фірташа для будівельного проекту. Проект не було втілено, гроші не інвестувались і через рік роботи в 2009 компанія CMZ закрилась. Позивачі, включаючи колишнього прем’єр-міністра України Юлію Тимошенко, заявляли, що фірма відмивала гроші, використовуючи фінансову систему США. Ці гроші Фірташ отримав, зловживаючи поставками газу до України, повідомляє Slate з посиланням на Bloomberg.
Коментуючи передсвітанковий обшук, який ФБР здійснило 26 липня в помешканні Пола Манафорта, президент Трамп зазначив, що він знав Манафорта як порядну людину, але той тільки короткий час був у передвиборчій кампанії Трампа.
"Думаю, цей (обшук) був дуже, дуже потужним сигналам, чи щось подібне. Я вже давно з ним не говорив, але я його знаю. Він був у (передвиборчій) кампанії дуже короткий час, відносно короткий час, але я завжди знав, що він – гарна людина. ... Я завжди думав, що Манафорт є дуже порядною людиною. Він, як і багато інших людей, можливо заробляє оплати за консультації в багатьох місцях. Хто знає? Не знаю, але думаю, це було дуже жорстко його будити, можливо там і сім’я була. Вважаю, що це достатньо жорстко", - заявив Дональд Трамп.
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