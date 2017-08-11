Манафорт міг відмивати гроші Фірташа - Slate

Останнім часом, багато правоохоронних установ США зайнялись минулим колишнього голови передвиборчої кампанії президента Трампа Пола Манафорта, пише Slate, наводячи перелік таких дій:

Команда Мюллера тижнями надсилає ордери міжнародним банкам, запитуючи про історії операцій за рахунками, пов’язаними з Манафортом та його бізнесами.

запитуючи про історії операцій за рахунками, пов’язаними з та його бізнесами. Слідчі намагаються дізнатись більше інформації про діяльність Манафорта у його партнерів по бізнесу, його зятя та українського олігарха .

. Колишній зять Манафорта Джеффрі Йохай перебуває під слідством ФБР через можливу причетність до організації фінансової піраміди , повідомляє Slate з посиланням на Bloomberg.

, повідомляє Slate з посиланням на Bloomberg. Прокурори Нью-Йорку передали права Мюллеру на розслідування можливого відмивання грошей зі Східної Європи Манафортом через купівлю нерухомості в Нью-Йорку.

зі Східної Європи Манафортом через купівлю Слідчі також займаються бізнесом Манафорта CMZ Ventures, який отримав 25 мільйонів доларів від українського олігарха Дмитра Фірташа для будівельного проекту. Проект не було втілено, гроші не інвестувались і через рік роботи в 2009 компанія CMZ закрилась. Позивачі, включаючи колишнього прем’єр-міністра України Юлію Тимошенко, заявляли, що фірма відмивала гроші, використовуючи фінансову систему США. Ці гроші Фірташ отримав, зловживаючи поставками газу до України, повідомляє Slate з посиланням на Bloomberg.

Коментуючи передсвітанковий обшук, який ФБР здійснило 26 липня в помешканні Пола Манафорта, президент Трамп зазначив, що він знав Манафорта як порядну людину, але той тільки короткий час був у передвиборчій кампанії Трампа.

"Думаю, цей (обшук) був дуже, дуже потужним сигналам, чи щось подібне. Я вже давно з ним не говорив, але я його знаю. Він був у (передвиборчій) кампанії дуже короткий час, відносно короткий час, але я завжди знав, що він – гарна людина. ... Я завжди думав, що Манафорт є дуже порядною людиною. Він, як і багато інших людей, можливо заробляє оплати за консультації в багатьох місцях. Хто знає? Не знаю, але думаю, це було дуже жорстко його будити, можливо там і сім’я була. Вважаю, що це достатньо жорстко", - заявив Дональд Трамп.

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