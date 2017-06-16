ЗМІ: Манафорт пишається зв'язками з Трампом, а його розслідуванням займеться спеціальний прокурор США

Згідно до інформації Associated Press, спеціальний прокурор, відповідальний за розслідування можливих зв’язків команди Трампа з урядом Росії Роберт Мюллер, перебрав на себе нагляд за розслідуванням, у якому фігурують колишні посадовці передвиборчої кампанії Трампа, включаючи Пола Манафорта.

Готуючись до активізації слідства, юрист передвиборчої команди Трампа надав вказівку команді зберігати інформацію стосовно Росії та України, а також надати інформацію стосовно членів команди Трампа, включно з колишнім менеджером кампанії Полом Манфортом, пише The New York Times.

Незважаючи на розслідування, Манафорт продовжує займатись міжнародною діяльністю, повідомляє Politico, посилаючись на поінформовані джерела. Politico заявляє, спираючись на свідчення чотирьох осіб знайомих з переговорами, що Манафорт брав участь в переговорах про можливу інвестицію Китайського банку до урядових облігацій Пуерто-Рико - території США, що наразі знаходиться в глибокій кризі. Манафорт, за повідомленнями Politico, заявляв, що в нього є достатні зв’язки, щоб переконати Трампа схвалити цю операцію.

«Він роз'їжджає світом і говорить людям, що він все ще спілкується з президентом і, навіть більше, що він допомагає формувати закордонну політику Трампа», - Politico процитувало юриста, знайомого з ходом переговорів.

Прес-секретар Манафорта Джейсон Малоні не схотів коментувати Politico нещодавні ділові операції Манафорта, але заявив, що «Пол не займається урядовими справами / лобізмом, чи роботою з громадських зв’язків для корпорацій, урядів, чи окремих осіб».

Манафорт роками уникав реєстрації як лобіст в США. Однак, нещодавно він заявив, що подасть звітність Міністерству юстиції США про свою роботу з проросійською політичною партією з України, пише Politico.

Дивіться також: Питання надання Україні летальної зброї залишається відкритим у США - Андрій Парубій